Fontanelice. Un intervento massiccio dei vigili del fuoco, con due squadre, sommozzatori e un elicottero, non è riuscito a trarre in salvo una donna che aveva intenzione di togliersi la vita. Verso le 14, è arrivato l’allarme ai pompieri che sono prontamente intervenuti nel Comune di Fontanelice in via Buffadosso, nella zona del ponte di Filetto, sul fiume Santerno.

Lì si era già buttata nel fiume una donna che ha tentato il suicidio ed è riuscita nel suo gesto disperato anche se i vigili del fuoco hanno lavorato sul posto, senza sosta, per circa due ore riportando a riva il corpo ormai senza vita.