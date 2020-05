Imola. La lotta alla zanzara tigre, oltre che a quella comune, è in pieno svolgimento. In questi giorni, infatti, è in corso il secondo giro di trattamenti avviato per conto del Comune nelle aree pubbliche, da una ditta specializzata.

A fianco degli interventi dell’Ente locale, c’è poi l’impegno al quale sono chiamati tutti. A questo proposito, va ricordato che con l’ordinanza n. 98 del 15/4/2020 il Comune ha definito le azioni che devono essere svolte da parte di tutti i cittadini, ed i soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di aree all’aperto dove esistano o si possano creare raccolte d’acqua meteorica o di altra provenienza allo scopo di prevenire e controllare le malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare dalla zanzara tigre e da quella comune. Fra le azioni contenute nell’ordinanza, che è in vigore dal 20 aprile al 31 ottobre di ogni anno, si parte innanzitutto dall’evitare ogni forma di raccolta inutile di acqua e si prosegue con i trattamenti con prodotti larvicidi nei punti di raccolta (principalmente pozzetti) non eliminabili. Viene, inoltre, disciplinato il ricorso ai trattamenti adulticidi che devono essere considerati un intervento eccezionale, previa comunicazione all’Asl e al Comune. Ricordiamo che non è prevista, neanche nel 2020, la distribuzione di kit gratuiti da parte del Comune ai cittadini, che possono trovare idonei prodotti nelle farmacie o nelle rivendite di prodotti per agricoltura e giardinaggio.

Cosa fa il Comune – Dal canto suo, il Comune ogni anno affida a ditte specializzate il compito di eseguire il trattamento larvicida sui circa 20mila pozzetti fognari sparsi sul proprio territorio, trattamento che viene ripetuto per almeno sei volte all’anno, mediamente una volta al mese nel periodo da aprile/maggio a ottobre. Questi trattamenti vengono eseguiti in tutte le strade pubbliche, aree pubbliche e giardini pubblici del capoluogo e nelle zone urbane delle frazioni, scuole, cimiteri per un costo annuo di circa 35mila euro. Per completare un ciclo di trattamento servono circa 3 settimane. Come nel 2019, anche quest’anno nei pozzetti viene utilizzato un prodotto a base siliconica, quindi non “velenoso”, che ha dato buoni risultati e che viene consigliato anche ai cittadini per gli interventi di loro competenza. Inoltre, il Comune commissiona periodici trattamenti ai principali canali di scolo (Ladello, Correcchio, Gambellara), che in campagna sono fonte di proliferazione e diffusione delle zanzare autoctone. In questo caso il trattamento avviene esclusivamente con prodotti biologici a impatto ambientale nullo. Infine, vale la pena evidenziare che il Comune incarica una ditta per eseguire controlli, a campione, per accertare che i trattamenti siano eseguiti correttamente al fine di avere un risultato all’altezza delle aspettative.

Cosa prevede nello specifico l’ordinanza – L’ordinanza prevede che, nella lotta alle larve, tutti i soggetti sopra richiamati debbano: