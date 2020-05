Bologna (aggiornamento ore 12 del 21 maggio). Ancora una giornata stazionaria, in linea con la situazione dei giorni scorsi. Tra i 17 decessi della giornata, nessuno nelle province di Parma, Ravenna e Forlì-Cesena. Nell’imolese 10 nuovi guariti e un nuovo caso positivo.

Spostamento tra regioni

Intanto si avviano le prime sperimentazione di spostamenti tra regioni. Dal 21 maggio i cittadini residenti nelle province di Rimini e di Pesaro-Urbino potranno spostarsi dall’una all’altra provincia per fare visita ai propri congiunti. I presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e Marche, Luca Ceriscioli, hanno informato i prefetti di Rimini, Alessandra Camporota, e di Pesaro-Urbino, Vittorio La Polla, chiedendo la collaborazione delle forze di polizia. Nella lettera congiunta, Bonaccini e Ceriscioli ricordano che la decisione è stata assunta in ragione della positiva evoluzione dello stato epidemiologico, e a fronte dell’esigenza manifestata da numerosi cittadini residenti nelle due province. Un provvedimento che fa seguito a quello dei giorni scorsi che aveva interessato le province di Ferrara e Rovigo.

La situazione a Imola

Dopo qualche giorno senza contagi, oggi si registra un nuovo caso positivo. Si tratta di una donna residente a Medicina, in isolamento domiciliare con sintomi lievissimi di malattia, a cui è stato eseguito il tampone nell’ambito dell’azione di tracing del focolaio di Budrio.

Si registrano 10 nuovi guariti: 9 fuori territorio e, soprattutto, 1 a Mordano. Con il guarito di oggi Mordano non ha più casi attivi. Salgono a 392 i contagiati dal Coronavirus. Sono 29 i casi tuttora attivi e sono così distribuiti: 9 di Medicina, 11 di Imola, 1 di Castel S. Pietro Terme, 3 di Castel Guelfo, e 5 fuori territorio, 324 i guariti, 39 le persone che hanno perso la vita per o con il coronavirus.

Le persone ricoverate Covid positive oggi sono 3, in quanto un paziente di Montecatone già noto Covid è stato trasferito la notte scorsa in Terapia intensiva ad Imola per aggravamento. All’Eurohotel sono ospitate ancora 2 persone.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 27.417 casi di positività, 53 in più rispetto a ieri. I tamponi effettuati sono 4.555, per un totale di 278.917. Le nuove guarigioni sono 208 (18.466 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono scesi a 4.926 (-172). Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 4.242, – 134 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 92 (-4). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid: -34.

Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 18.466 (+208), oltre il 67% di tutte le persone risultate positive dall’inizio della pandemia: 1.559 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 16.907 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Purtroppo, si registrano 17 nuovi decessi: 7 uomini e 10 donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna sono arrivati a 4.025. I nuovi decessi riguardano 2 residenti nella provincia di Piacenza, 4 in quella di Reggio Emilia, 1 in quella di Modena, 6 in quella di Bologna (nessuno nell’imolese), 1 in quella di Ferrara, 1 in quella di Rimini, 2 da fuori Regione. Nessun decesso tra i residenti nella provincia di Parma, Ravenna e Forlì-Cesena.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.449 a Piacenza (2 in più rispetto a ieri), 3.435 a Parma (23 in più. Ma non si registra alcuna situazione di allarme: solo 6 i sintomatici, il resto sono stati individuati a seguito dello screening sierologico su pazienti asintomatici), 4.914 a Reggio Emilia (4 in più), 3.884 a Modena (4 in più), 4.519 a Bologna (9 in più); 392 le positività registrate a Imola (1 in più), 984 a Ferrara (1 in più). In Romagna i casi di positività hanno raggiunto quota 4.840 (9 in più), di cui 1.018 a Ravenna (1 in più), 940 a Forlì (1 in più), 769 a Cesena (1 in più), 2.113 a Rimini (6 in più).

Domani, venerdì 22 maggio, alle 17.30 appuntamento in diretta Facebook con l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, che presenterà dati e infografiche per fare il punto sull’andamento del contagio nel corso della settimana.