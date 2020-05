Imola. È ripartito lunedì 18 maggio il servizio di prestito e restituzione nelle biblioteche del Comune di Imola, primo step di un graduale e atteso ritorno alla normalità successivo alla pandemia e all’isolamento. Con l’ultimo DPCM del Governo che ha sancito il passaggio alla Fase 2 e con la definitiva approvazione delle linee guida nazionali e dei protocolli operativi della Regione Emilia-Romagna e dell’IBC, le biblioteche si sono dotate dei dispositivi necessari alla sicurezza del personale e degli utenti e hanno riattivato il servizio di prestito, dando la possibilità agli utenti, al fine di ridurre le attese, di prenotare via mail o telefono i libri.

I primi giorni di riapertura hanno registrato un afflusso costante ma “gestibile” di utenti, il numero di prestiti registrati in questi primi tre giorni di attività è ragguardevole, quasi 900 prestiti e 1300 rientri complessivi nelle varie sedi, con segnali di apprezzamento dagli utenti che confermano il valore sociale e culturale del servizio.

Ricordiamo che tutti i libri presi a prestiti prima della chiusura sono stati prorogati al 3 giugno. Non occorre quindi affrettarsi, ci sarà infatti tutto il tempo per poter riconsegnare con calma il materiale preso a prestito prima della chiusura.

Anche i libri e i documenti multimediali restituiti osserveranno in via prudenziale il cosiddetto periodo di “quarantena”, saranno infatti nuovamente disponibili al prestito solo dopo 5 o 10 giorni, secondo i materiali, in linea con quanto suggerito dalle disposizioni regionali.

Dal 21 maggio, con l’apertura della Biblioteca Bookcity della Pedagna, che ha predisposto un servizio all’aria aperta nel giardino antistante la biblioteca, tutte le sedi sono aperte per il servizio di prestito: Di seguito gli orari in vigore fino al 3 giugno:

BIM, via Emilia 80 – dal lunedì a sabato 9.00-12.00 – martedì e giovedì anche 14.30-17.30 prenotazioni e informazioni: tel. 0542 602659 – prestiti.bim@comune.imola.bo.it

CASA PIANI, via Emilia 88 – dal lunedì a sabato 9.00-12.00 – martedì e giovedì anche 14.30-17.30 – prenotazioni e informazioni: tel. 0542 602630 – prestiti.casapiani@comune.imola.bo.it

BIBLIOTECA DI SASSO MORELLI, via Correcchio, 142 – martedì e giovedì 15.45-18.15 – prenotazioni e informazioni: tel.0542/55394 – bib.sassomorelli@comune.imola.bo.it

BIBLIOTECA DI SESTO IMOLESE, via San Vitale, 125 – martedì e giovedì 9-12.00 e 14.30-17.30 – venerdì 9-12.00 – prenotazioni e informazioni: tel. 0542/76121 – bib.sesto@comune.imola.bo.it

BIBLIOTECA DI PONTICELLI, via Montanara 252/c – martedì e giovedì 15.00-18.30 – giovedì anche 9.00-12.00 – prenotazioni e informazioni: 0542/684766/698203 – bib.ponticelli@comune.imola.bo.it

BIBLIOTECA PIPPI CALZELUNGHE, c/o Centro Sociale “Zolino”via Tinti, 1 – lunedì e giovedì 14.30-18.00 – prenotazioni e informazioni: pippicalzelunghe@officinaimmaginata.it

BIBLIOTECA DELLA PEDAGNA BOOK CITY, Via Vivaldi, 76 – martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00. – prenotazioni e informazioni: bookcity@officinaimmaginata.it