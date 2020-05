Castel San Pietro Terme (BO). La Carrera saluta e dà appuntamento al 2021. Come si prospettava ormai da giorni il tradizionale appuntamento clou del Settembre Castellano non si svolgerà. A causa dell’emergenza coronavirus ancora in atto e in assenza di linee guida certe per l’organizzazione delle iniziative pubbliche in calendario nel periodo estivo, l’associazione Club Carrera e il Comune di Castel San Pietro Terme comunicano ufficialmente l’annullamento dell’organizzazione dell’edizione 2020 della Carrera (sarebbe stata la 67esima), che avrebbe dovuto svolgersi, come di consueto, la seconda domenica di settembre.

“Seppur con enorme dispiacere, abbiamo condiviso con l’Associazione Club Carrera – annuncia il sindaco Fausto Tinti – la decisione di annullare l’edizione 2020 della Carrera. In questo momento di grande incertezza sanitaria ed economica, tale scelta era doverosa: votando per l’annullamento della manifestazione, i responsabili dei team e il direttivo dell’Associazione hanno dato prova di grande responsabilità e senso civico anche nel rispetto delle difficoltà che sempre più famiglie del territorio stanno vivendo a causa del lungo lockdown e della difficile e graduale ripresa delle attività produttive e dei servizi”.

“Propongo però di organizzare – aggiunge il primo cittadino –, in occasione del Settembre Castellano e nel rispetto di tutte le precauzioni necessarie ad evitare un’ondata di ritorno del contagio, un’attività culturale che dia valore e onore all’impegno dei ragazzi della Carrera e che celebri la storia e il forte valore identitario della Carrera per la comunità di Castel San Pietro Terme. Un’iniziativa del genere potrebbe configurarsi anche come un’ottima occasione per raccogliere ulteriori fondi a sostegno delle fasce di popolazione che sono state messe più a dura prova dall’emergenza sanitaria da Covid-19”.

“L’Associazione Club Carrera a malincuore e con profondo senso civico e rispetto per la situazione venutasi a creare in seguito alla pandemia che ha colpito il paese – conferma il presidente Andrea Vallisi che nella serata del 21 maggio ha incontrato tutti i membri del direttivo e i responsabili dei 18 team maschili e femminili che partecipano alla manifestazione –, comunica ufficialmente l’annullamento dell’organizzazione della Carrera 2020”.

“Desideriamo che ogni eventuale contributo destinato alla nostra associazione – prosegue Vallisi – venga devoluto in beneficenza alle altre associazioni castellane o utilizzato dall’Amministrazione Comunale nella maniera che ritiene più opportuna. Auspichiamo, infine, che l’Amministrazione Comunale possa prendere in considerazione l’eventualità di prevedere per l’edizione 2021 una doppia manifestazione che si sviluppi su due giornate di competizione anziché una sola”.