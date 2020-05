Bologna (aggiornamento ore 12 del 23 maggio). Nella giornata odierna si segnalano 43 nuovi casi, nessuno nelle province di Modena, Ferrara, Ravenna e a Imola. 193 i nuovi guariti . Effettuati 4.525 tamponi, che raggiungono complessivamente quota 287.382. Dei dieci nuovi decessi, nessuno nelle province di Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Ravenna. A Imola quota zero: nessun caso, nessun decesso e nessun guarito.

La situazione a Imola

Nessuna novità registrata oggi sul territorio. Zero nuovi casi e nessun nuovo guarito. Restano 392 i casi totali, di cui: 330 guariti, 23 casi attivi, 39 decessi. Ancora 3 le persone ricoverate in Ospedale, di cui 1 in Terapia Intensiva, e 2 gli ospiti dell’EuroHotel.

Nonostante la situazione dei contagi estremamente positiva, le équipe Usca continuano l’attività sul territorio per visitare ed effettuare tamponi alle persone segnalate dai medici di famiglia per sintomi suggestivi. Da lunedì 18 a venerdì 22 maggio, le USCA hanno effettuato 27 visite e 62 tamponi (alle persone con sintomi e a tutti i conviventi).

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 27.513 casi di positività, 43 in più rispetto a ieri. 4.525 i tamponi effettuati, che raggiungono così complessivamente quota 287.382. Le nuove guarigioni oggi sono 193 (18.896 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi che a oggi sono scesi a 4.570 (-160).

Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 3.962, -127 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 84 (-5). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-28).

Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 18.896 (+193): 1.455 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 17451 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Purtroppo, si registrano 10 nuovi decessi: 5 uomini e 5 donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna sono arrivati a 4.047. I nuovi decessi riguardano 2 residenti nella provincia di Piacenza, 2 in quella di Parma, 4 in quella di Bologna (nessuno nell’imolese), 1 in quella di Forlì-Cesena (in territorio forlivese) e 1 a Rimini. Nessun decesso di residenti a Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Ravenna.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.457 a Piacenza (2 in più rispetto a ieri), 3.456 a Parma (12 in più), 4.922 a Reggio Emilia (3 in più), 3.895 a Modena (nessun caso in più), 4.539 a Bologna (11 in più); 392 le positività registrate a Imola (nessun caso in più), 985 a Ferrara (nessun caso in più). In Romagna i casi di positività hanno raggiunto quota 4.867 (15 in più), di cui 1.018 a Ravenna (nessun caso in più), 941 a Forlì (+1), 774 a Cesena (2 in più), 2.134 a Rimini (12 in più).

Attività dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile

Dal Dipartimento nazionale sono pervenute oggi 780.000 mascherine chirurgiche, 86.000 mascherine FFP2 e 2.000 visiere di protezione. La rendicontazione dei dati su DPI e apparecchiature elettromedicali distribuiti dalla Protezione Civile alle Regioni è disponibile tramite il sistema ADA (Analisi Distribuzione Aiuti), sui siti del Dipartimento e del Ministero della Salute.

Volontariato

Venerdì 22 maggio sono stati 668 i volontari di protezione civile dell’Emilia-Romagna impegnati nell’emergenza. Dall’inizio dell’emergenza, si sono accumulate 52.158 giornate complessive (senza considerare le attivazioni dirette del Dipartimento nazionale).

Le attività più rilevanti sono a supporto dei Comuni per l’assistenza alla popolazione (consegna spesa, pasti e farmaci a domicilio); a supporto delle Ausl nel trasporto con ambulanze (Cri ed Anpas), nella consegna di campioni sanitari e tamponi, in aiuto a chi sta in quarantena ed ai convalescenti. Altri volontari di protezione civile si stanno occupando di funzioni di segreteria e supporto logistico presso i COC (Centri operativi comunali) dei vari Comuni.

All’aeroporto Marconi di Bologna continuano a operare 2 volontari, attivati a livello nazionale, per monitorare i passeggeri in transito.

Prosegue, fino alla fine di maggio, presso la stazione ferroviaria di Bologna, l’attività a supporto delle aziende del Trasporto pubblico locale, attivata dal Dipartimento nazionale (ieri 5 i volontari impegnati).