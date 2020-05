Imola. Se n’è andata all’età di 73 anni Franca Farolfi, un pezzo di storia della Camera del lavoro. Iniziò come dipendente della Cerim dove si avvicinò alla Cgil per la prima volta come rappresentante sindacale. Un amore a prima vista che l’ha vista in prima fila in tante manifestazioni sindacali fino agli ultimi anni della sua vita.

La Farolfi è stata nella Fillea, poi segretaria dello Spi e pure nella segreteria della Cgil nella quale ha passato circa 40 anni della sua vita. Fra le tematiche che ha sempre affrontato con forza e determinazione, soprattutto quelle riguardanti i diritti delle donne e dei servizi sociali. La piangono le donne e gli uomini del suo sindacato, a partire dall’attuale segretaria Mirella Collina. Lascia un marito e un figlio.