Castel Guelfo. Lunedì 25 maggio, si è tenuto il consiglio comunale, il primo in modalità on line con diretta streaming sul nuovo canale you tube del Comune.

Tra i nove punti in discussione tra i più rilevanti senza dubbio vi è stata l’approvazione del regolamento del Gruppo di Protezione Civile.

Questo il commento del sindaco Claudio Franceschi: “Si è giunti alla conclusione di un percorso durato quasi un anno. Finalmente posso annunciare la nascita di questo gruppo, composto da una quindicina di componenti. Questi preziosi volontari dovranno coadiuvare la nostra amministrazione a gestire soprattutto le emergenze locali, oggi purtroppo sempre più frequenti e di vario genere. Da quelle climatiche a quelle sanitarie e sociali”.

Prosegue Franceschi – “ Nelle prossime settimane quindi i volontari saranno dotati dei dovuti dispositivi di protezione individuale ed inizieranno la formazione necessaria per operare in sicurezza e con la dovuta competenza presso la Consulta della Protezione Civile di Bologna. Oltre a questo, a breve verrà predisposto il Piano di Protezione Civile del nostro Comune e, appena sarà possibile, inizieremo anche a fare incontri pubblici per informare i cittadini sui comportamenti corretti da tenere in caso di calamità, oltre a presentare poi il Piano stesso. Con questo importante obbiettivo ancora una volta la mia Amministrazione può dire di aver compiuto l’ennesimo passo avanti verso una maggiore efficienza”.