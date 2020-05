Imola. Un campione del calcio, imolese doc, scende in campo per aiutare l’Istituto Montecatone. Si tratta di Giancarlo Marocchi, ex stella di Bologna e Juventus, con qualche apparizione pure in Nazionale, “arruolato” dalla Fondazione Montecatone Onlus come proprio testimonial per la campagna relativa alla raccolta del 5×1000. L’immagine di Marocchi, con lo slogan “facciamo squadra per Montecatone”, sarà veicolata su tutti gli strumenti promozionali che la Fondazione utilizzerà per la campagna 2020.

Marco Gasparri, presidente della Fondazione Montecatone Onlus, spiega: “Giancarlo Marocchi, oltre che un amico, è sempre stato un esempio di vita dentro e fuori dal campo di gioco e sono felice che abbia accettato la proposta di diventare nostro testimonial. I suoi valori e quelli di Montecatone si intrecciano, dato che l’ospedale di Montecatone è stato un precursore nell’utilizzo della pratica sportiva come uno dei metodi più efficaci per restituire forza, determinazione e autostima alle centinaia di persone che ogni anno affrontano un percorso di riabilitazione. Anche per questo credo che l’immagine e la storia di Giancarlo Marocchi sapranno aiutare la nostra Fondazione e l’Istituto di Montecatone a crescere ancora di più”.

Giancarlo Marocchi, da parte sua, si dice “felice di poter contribuire a diffondere e valorizzare le attività dell’Istituto di Montecatone, che io, da imolese, conoscevo già molto bene. Montecatone è una eccellenza che fa onore alla nostra città, dove persone che arrivano da tutta Italia vengono aiutate a ripartire e ad affrontare le difficoltà di una nuova vita, per ritornare ad inserirsi nella vita sociale. Per questo sono orgoglioso di poter rappresentare questa struttura, partendo dalla campagna per il 5×1000, tramite la quale la Fondazione Montecatone finanzia diverse importanti attività dell’Istituto. Confido quindi nel cuore e nel pubblico di tutti gli sportivi e non che ho conosciuto nella mia carriera sportiva e in tutti coloro che vorranno aiutare questa bellissima realtà”.

Mario Tubertini, direttore generale del Montecatone Rehabilitation Institute, sottolinea: “L’Istituto di Montecatone è un’eccellenza nazionale e internazionale nel campo della riabilitazione a seguito di lesioni midollari e cerebrali e sono felice che un campione del calibro di Gian Carlo Marocchi abbia accettato la proposta della nostra Fondazione. Il nostro Istituto sta già investendo molto nell’ambito della ricerca sulle lesioni midollari e cerebrali. Sono certo che anche grazie a questa nuova collaborazione potremo dare maggiore visibilità alle nostre attività per attrarre, anche da privati ed aziende, ulteriori finanziamenti che ci permettano di ampliare i nostri progetti”.