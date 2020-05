Fontanelice. Poco dopo mezzanotte e mezza, già il 27 maggio i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale in via Montanara Ponente, precisamente al km 51. La richiesta è stata fatta dai carabinieri che erano presenti sul posto.

Le squadre arrivate sullo scenario hanno trovato una vettura, su cui viaggiavano due persone, padre e figlia, fuori dalla carreggiata, caduta in un dirupo a circa una ventina di metri dalla sede stradale. L’auto che stava percorrendo la via Montanara da Fontanelice a Castel del Rio, per cause da appurare, ha sbandato, rotto il parapetto ed è finita nella scarpata.

I due occupanti sono usciti autonomamente dall’abitacolo, ma non sono stati in grado di risalire la scarpata. I vigili del fuoco,con una manovra speleo alpino fluviale, si sono calati e li hanno recuperati. Sono stati poi affidati alle cure del 118, che per precauzione li ha portati in ospedale. Sul posto, dunque, erano presenti 115,118 e carabinieri.