Imola. Un quantitativo enorme, ben ventuno chili di marijuana sono stati scoperti in un’auto dai carabinieri durante un controllo eseguito nella notte del 26 maggio.

Nell’ambito di un servizio per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, pianificato dal comando provinciale di Bologna, i militari della caserma di via Cosimo Morelli, in via Ugo La Malfa, hanno ispezionato la vettura, una Fiat Punto, intestata a un 29enne di Faenza. All’interno hanno scoperto 20 sacchi di marijuana e hanno denunciato il proprietario del mezzo, già ben conosciuto dalle forze dell’ordine, al momento probabilmente nascosto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.