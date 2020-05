Castel San Pietro (Bo). Rese note le linee guida nazionali e pubblicato il protocollo della Regione Emilia-Romagna per incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l’epidemia di Coronavirus, l’Amministrazione Comunale può finalmente dare seguito al lavoro che da settimane gli uffici stanno predisponendo con i soggetti coinvolti nell’organizzazione dei centri estivi e che, avendo partecipato al “Progetto regionale di Conciliazione vita-lavoro”, fanno parte dell’elenco dei gestori del Circondario.

“Eravamo in attesa di avere le guide nazionali e di ricevere la cornice in cui operare dalla Regione Emilia-Romagna – afferma l’assessora Giulia Naldi con delega a Scuola e Welfare – ma siamo pronti per sostenere anche quest’anno le famiglie per la gestione dei figli durante i mesi estivi. Anche per questo abbiamo predisposto un sondaggio per rilevare il fabbisogno delle famiglie, sondaggio che i nuclei familiari hanno già ricevuto”.

“Come sapete, le caratteristiche dei centri estivi – aggiunge l’assessora Naldi – saranno necessariamente differenti da quelli degli anni precedenti: sarà necessario implementare in modo significativo il numero degli educatori, condurre operazioni di igienizzazione, disporre triage agli ingressi e prevedere inevitabilmente una gestione diversa delle attività dei socializzazione dei bambini. Per far fronte a tali necessarie indicazioni, stiamo organizzando piccoli gruppi al fine di ampliare e di rendere efficace l’offerta del servizio alle famiglie, coordinandoci con associazioni, parrocchie e altri soggetti presenti sul territorio. Purtroppo, i costi per i gestori aumenteranno significativamente e il Comune si sta adoperando per contenere le rette affinché siano il più possibile accessibili a tutti i nuclei familiari richiedenti. Il nostro obiettivo è quello di partire entro il 15 giugno”.

Il sondaggio sui centri estivi è da considerarsi una semplice manifestazione d’interesse e non costituisce obbligo di iscrizione al servizio. L’Amministrazione Comunale fissa, però, una scadenza per la sua compilazione al fine di adeguare al numero delle richieste il numero degli operatori necessari e di organizzare le attività educative e ludiche: la scadenza è il 4 giugno.

Per chi non avesse ricevuto il questionario, basta cliccare sul seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBDeqowkcg-A2Mim306gXY0D8Z2BOrnnCTvWmdH9Dbt5QS-w/viewform?usp=sf_link

Come ogni anno, i centri estivi sono nelle condizioni di ospitare anche ragazzi con certificazione. Per informazioni contattare la pedagogista del Comune al numero 051 6954171.