Faenza. Inaugura martedì 2 giugno, alle 17 in piazza del Popolo (con una cerimonia formale), “S/conosciuta Resistenza”, esposizione fotografica dedicata ai protagonisti della Resistenza faentina, pensata e realizzata dal gruppo “Fotografia Aula 21”, in collaborazione con il Comune.

Allestita nella Chiesa dei Caduti in corso Matteotti , “S/conosciuta Resistenza” verrà inaugurata alla presenza delle autorità, con l’esecuzione dell’inno d’Italia da parte di giovani studenti e studentesse della Scuola di musica Sarti, e gli interventi dell’associazione “Fotografia Aula 21” e del Comitato di Faenza per la valorizzazione e la difesa della Costituzione.

Per rispettare le prescrizioni di sicurezza sanitaria sulla pavimentazione della piazza saranno realizzati segnaposto con gessetti e a seguire sarà possibile trasferirsi nella chiesa dei Caduti per visitare la mostra, che si concentra sulle persone e le loro storie dando rilievo non tanto alla Resistenza come evento storico in sé, quanto all’individualità e al soggetto narrato, mettendo in risalto la loro storia di scelta, lotta e liberazione. Persone comuni che trovarono sconvolta la loro quotidianità, ma che scelsero la lotta e il sacrificio per ritrovare quella libertà che gli era stata tolta.

L’esposizione fotografica – a cui potranno accedere 15 persone per volta – sarà visitabile fino a domenica 5 luglio tutti i sabati dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 20 e tutte le domeniche mattina, dalle ore 10 alle ore 12.

Sempre ad opera della Scuola di musica Sarti, alle ore 18.30, seguirà l’iniziativa “Music in the Heart – Cèmusicaincittà”, in diretta streaming dal Ridotto del Teatro Masini.

(Annalaura Matatia)