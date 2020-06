Faenza. Riprenderanno il 2 giugno le camminate organizzate da “Faenza… passo dopo passo 2.0”, attività ormai consolidata di promozione della salute e del benessere e seguita in media da un centinaio di persone per ogni camminata. Promossa e coordinata dal Comune di Faenza – e resa possibile grazie alla partecipazione di un gruppo di volontari – l’iniziativa era stata interrotta a seguito delle misure restrittive adottate per la gestione dell’emergenza Covid-19.

Si partirà sempre da piazza della Libertà presso la Fontana monumentale tutti i martedì e venerdì alle ore 21, ad eccezione del 2 giugno in cui la partenza è anticipata alle 20.30.

Nel rispetto delle misure in essere per l’attività sportiva, i partecipanti dovranno indossare la mascherina e a mantenere durante la camminata una distanza interpersonale di almeno 2 metri (tranne nel caso in cui si tratti di congiunti conviventi, di minori o persone non completamente autosufficienti).

L’iniziativa “Faenza… passo dopo passo 2.0” promuove la camminata quale una delle principali stimolazioni funzionai raccomandate dall’Organizzazione mondiale della sanità, per garantire il benessere e l’equilibrio psico-fisico e sociale. Camminare almeno 30 minuti a passo svelto per almeno due giorni alla settimana aiuta a prevenire e controllare alcune patologie legate alla sedentarietà quali diabete, malattie cardiovascolari e osteoporosi, ed oltre a contribuire al benessere psicologico generale favorisce la socializzazione.

(Annalaura Matatia)