Imola. Verso le 14.30 dell’1 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre in A14 direzione Sud nei pressi dello svincolo per Imola per un incidente stradale, un tamponamento tra un autoarticolato che trasportava mattoni e un furgone.

Nella collisione sono rimaste ferite due persone, gli occupanti del furgone che è carambolato fuoristarda. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario e soccorso i due che sono poi stati affidati al 118 e ospedalizzati con elisoccorso presente sul posto (due elicotteri). Il Tir ha perso molto del carico, trasportava mattoni, che si è riversato sulla sede stradale. Chiusa l’autostrada in direzione Sud all’altezza del casello di Imola.

Presenti sul posto, oltre ail 115 (autogrù, due squadre e cinque mezzi), anche la Polstrada e il personale tecnico di Aspi e, naturalmente, il 118 con due elicotteri e ambulanze.