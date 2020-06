Don Nicola non è più fra noi. Un altro amico del Comitato ci ha lasciati. Una malattia non gli ha permesso di continuare a vivere! Una perdita che mi addolora e ci addolora. Era uno dei sacerdoti che erano a São Bernardo fin dall’inizio della collaborazione fra il Comitato São Bernardo ed i missionari. E’ fra coloro che mi hanno e ci hanno aiutato a conoscere nel profondo i problemi del Brasile, a capirli. Era, oltre che un Padre con un animo gentile, un artista che difendeva, rispettava e sosteneva la cultura dei nativi, le lotte dei popoli del sudamerica, si occupava delle difficoltà dei poveri di São Bernardo, della difesa dell’ambiente. Testimoniava queste sue idee attraverso affreschi sui muri delle chiese, attraverso foto appese nella sua casa. Dopo molti anni di missione a São Bernardo decise di trasferirsi in un luogo più povero ed abbandonato per incontrare gli ultimi a São Felix de Araguaia. Da quel momento ci siamo visti meno benchè ogni volta che veniva a Imola io gli dichiaravo il mio desiderio di visitare i luoghi in cui operava. Non è mai stato possibile. Grazie Padre Nicola per ciò che hai fatto, per ciò che dei stato, per ciò che ci hai donato Ciao Don resterai sempre nel nostro cuore e nei nostri ricordi.

(Nadia Bassi)