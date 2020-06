Castel San Pietro (Bo). E’ ormai alle porte uno degli appuntamenti più significativi e attesi per il Comune del Sillaro: la consegna da parte del sindaco Fausto Tinti della Costituzione ai giovani che compiono 18 anni dell’anno in corso, un evento che ogni anno caratterizza la celebrazione castellana della Festa della Repubblica. L’appuntamento quest’anno sarà venerdì 5 giugno alle 18 in piazza XX Settembre, luogo sicuramente più adatto a garantire le distanze di sicurezza, rispetto alla location tradizionale della Sala del Consiglio Comunale.

“Il diciottesimo compleanno rappresenta una ricorrenza fondamentale nella vita di ogni ragazza e di ogni ragazzo, che acquista a tutti gli effetti lo status di cittadino della nostra Repubblica – sottolinea il sindaco Fausto Tinti -. Per celebrare il passaggio alla maggiore età dei giovani castellani e delle giovani castellane, li invitiamo a un appuntamento che coincide significativamente con la Festa della Repubblica e costituisce un momento di riflessione sugli ideali di libertà e democrazia. In quell’occasione consegniamo loro come dono di compleanno una copia della Costituzione della Repubblica Italiana, che certamente avranno già imparato a conoscere e ad apprezzare durante gli anni della scuola, ma che con la maggiore età, diviene la regola fondamentale per l’esercizio dei diritti e il compimento dei doveri”.

Le ragazze e i ragazzi hanno già ricevuto l’invito del sindaco per posta nei giorni scorsi. La conferma della presenza è obbligatoria e deve essere comunicata anche la presenza di eventuali accompagnatori (massimo due familiari o amici per ogni diciottenne) al numero telefonico 051 6954209 entro le 12 di giovedì 4 giugno (orari d’ufficio: 8,30-13 dal lunedì al venerdì, chiuso lunedì 1 giugno).

L’incontro si terrà nel rispetto delle prescrizioni dell’emergenza Coronavirus con obbligo di indossare la mascherina e di rispettare le distanze di sicurezza, evitando la formazione di assembramenti. In caso di pioggia, la cerimonia sarà rinviata al successivo venerdì 12 giugno.

Prosegue nel frattempo sulla pagina facebook del Comune di Castel San Pietro Terme un’altra iniziativa dedicata al 74esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Da lunedì 25 maggio, giornata in cui è partito il “giro d’Italia” delle Frecce Tricolori, viene pubblicato ogni giorno un articolo della Costituzione. Un esercizio di memoria ed educazione civica che vuole coinvolgere la cittadinanza in una riflessione sui valori fondanti della Repubblica Italiana.

“Nella nostra Costituzione, una delle più belle del mondo, è contenuto tutto quel che serve per l’esercizio della democrazia – afferma il sindaco Fausto Tinti -. Ecco perché, ora più che mai, deve essere il nostro faro. Conoscerla rischiara la strada; osservarla aiuta a mettere da parte divisioni e paure”.