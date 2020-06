Imola. Dal 18 maggio 2020 le biblioteche comunali hanno riattivato alcuni servizi, con gradualità e con orari ridotti, al fine di rispettare le cautele necessarie per garantire la sicurezza sia degli operatori sia degli utenti.

Dall’8 giugno le Biblioteche, la sezione ragazzi Casa Piani e le sale decentrate riprendono il consueto orario estivo, ad eccezione della apertura serale del martedì sera della Bim, che rimane sospesa. Durante l’apertura sono attivi il servizio di prestito dei libri e documenti multimediali. E’ consigliata la prenotazione, contattando via mail il servizio o telefonando durante gli orari di apertura al pubblico, al fine di ridurre le attese, in particolare per chi accede alla sezione ragazzi.

Ricordiamo che è possibile vedere anche da casa quali titoli si possono prendere a prestito consultando il catalogo on line all’indirizzo https://sol.unibo.it. I bibliotecari, contattati via mail o via telefono, confermeranno se i documenti sono disponibili e quando è possibile venire a ritirarli.

L’accesso libero agli scaffali, ai pc di consultazione internet, alle sale di studio e agli spazi gioco ragazzi sono temporaneamente sospesi in via cautelativa, secondo quanto previsto dai protocolli di sicurezza per gli istituti culturali. Sospesi in questa fase anche il servizio di prestito interbibliotecario e intersistemico, che avviene tramite corriere o altri mezzi di trasporto.

Riprende invece, ma solo su appuntamento e a orario ridotto dal martedì al venerdì, la consultazione delle collezioni storiche e imolesi e dei fondi archivistici e documentari presso la sala archivi e rari. Saranno ammesse due persone per volta che dovranno prenotare la documentazione da consultare, al fine di evitare attese, contattando anticipatamente il servizio.

Per la sicurezza di tutti, verrà chiesto ai lettori e gli studiosi di osservare le norme di igiene e distanziamento alle quali è soggetta la ripresa delle attività.

Questi gli orari di apertura al pubblico dall’8 giugno al 14 settembre 2020 e i contatti ai quali è possibile rivolgersi per informazioni e prenotazioni:

BIM BIBLIOTECA COMUNALE DI IMOLA, via Emilia 80

dal lunedì al sabato 8.30-13.00, martedì e giovedì 14.15-19.00 (dall’1/8 all’8/8, dal lunedì al venerdì 8.30-13.00, martedì e giovedì 14.15-18.00); prenotazioni e informazioni: tel. 0542 602659 – e-mail: prestiti.bim@comune.imola.bo.it; chiusura dal 10 al 21 agosto

Sala Archivi e rari – dal martedì al venerdì 9.00-12.00; martedì anche 14.30-17.30 – prenotazioni e informazioni: tel. 0542 602618 – e-mail: prenotazioniarchivirari@comune.imola.bo.it; chiusura dall’1 al 21 agosto

CASA PIANI, via Emilia 88 – dal lunedì a sabato 8.30-13.00 – martedì e giovedì anche 14.15-19.00 – prenotazioni e informazioni: tel. 0542 602630 – mail prestiti.casapiani@comune.imola.bo.it; chiusura dall’1 al 21 agosto

BIBLIOTECA DI SASSO MORELLI, via Correcchio 142 – martedì e giovedì 15.45-18.15 – prenotazioni e informazioni: tel.0542 55394 – e-mail: bib.sassomorelli@comune.imola.bo.it; chiusura dall’1 al 21 agosto

BIBLIOTECA DI SESTO IMOLESE, via san Vitale 125 – martedì e giovedì 8.15-13.00 e 14.15-18.30 – venerdì 8-13.00 – prenotazioni e informazioni: tel. 0542 76121 – e-mail: bib.sesto@comune.imola.bo.it; chiusura dall’1 al 21 agosto

BIBLIOTECA DI PONTICELLI, via Montanara 252/c – martedì e giovedì 15.00-18.30 – giovedì anche 9.00-12.00 – prenotazioni e informazioni: 0542 684766 e-mail bib.ponticelli@comune.imola.bo.it; chiusura dall’1 al 21 agosto

BIBLIOTECA PIPPI CALZELUNGHE, via Tinti 1 – lunedì e giovedì 14.30-18.00 – prenotazioni e informazioni: e-mail: pippicalzelunghe@officinaimmaginata.it; chiusura dall’1 al 21 agosto

BIBLIOTECA DELLA PEDAGNA BOOK CITY, via Vivaldi 76 martedì e giovedì 9.00-12.00 (prestito all’aperto); prenotazioni e informazioni: tel. 0542 685100 – e-mail: bim.bookcity@comune.imola.bo.it; chiusura dall’1 al 21 agosto