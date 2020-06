Faenza. E’ previsto anche per quest’estate il progetto “Lavori in Unione”, dedicato a ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni che potranno svolgere attività di volontariato, nonché impegnarsi in progetti di cittadinanza attiva a favore della comunità.

Prossimamente verrà presentata una programmazione che potrà subire anche cambiamenti in itinere, compatibilmente con gli scenari e le normative che via via si presenteranno; le principali modifiche introdotte dal punto di vista organizzativo riguardano attualmente le modalità di iscrizione, che, rispetto agli anni precedenti, si effettueranno esclusivamente per via telefonica. Per quanto riguarda i progetti offerti saranno inoltre adottate rimodulazioni in termini di orario e di numero di giornate. Realizzata con la collaborazione di soggetti pubblici e privati appartenenti al mondo dell’associazionismo e dei servizi e del volontariato, l’iniziativa è sostenuta dagli Istituti scolastici.

Ogni percorso prevede la copertura assicurativa per il periodo prescelto e al termine delle attività verrà rilasciato a tutti i partecipanti l’attestato di partecipazione.

Per maggiori informazioni, a breve sul sito web dell’Unione della Romagna Faentina, sarà reperibile il programma completo delle attività, costantemente aggiornato. Per informazioni contattare: anna.dandrea@romagnafaentina.it, oppure telefonare al numero 0546.691870.