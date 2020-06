Imola. Un altro accordo è stato siglato per premiare l’impegno delle lavoratrici e dei lavoratori dell’ospedale di Montecatone, una delle eccellenze del nostro sistema sanitario regionale. Manca solo il sigillo del Consiglio di amministrazione che si riunirà l’11 giugno per deliberare il pagamento a giugno.

Come noto, anche la struttura di Montecatone, infatti, è stata interessata dalla gestione dei pazienti Coronavirus e grazie all’impegno delle persone che vi lavorano è stato possibile evitare la diffusione del virus all’interno della struttura e, al tempo stesso, garantire la dovuta assistenza a chi invece lo aveva contratto.

A queste persone va un giusto riconoscimento economico, oltre ai ringraziamenti che sono stati profusi in questi mesi difficili: mille euro per le professioni sanitarie zona Covid; 700 euro per le professioni sanitarie zone non Covid; 800 euro per Oss zone Covid; 500 euro per Oss zone non Covid; 400 euro per tutto il resto del personale.

Un altro accordo che arriva dopo quello siglato a marzo per la stabilizzazione di 35 precari, accordi che confermano l’efficacia del lavoro delle organizzazioni confederali, le uniche risultate rappresentative dentro la struttura, in grado di concretizzare un modello di rappresentanza che non si accontenta di rappresentare solo un singolo settore ma tutto il mondo del lavoro.

Questo a sottolineare la qualità delle relazioni sindacali e la capacità di trovare nel confronto gli elementi per garantire, oltre ai diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, una grande qualità nell’offerta all’utenza.

“Vogliamo continuare in questa direzione – dichiarano Marco Blanzieri della Fp-Cgil, Kevin Ponzuoli della Cisl-Fp e Giuseppe Rago della Uil-Fpl -. C’è ancora tanto da fare e ancora tanto faremo anche grazie all’impegno delle Rsu, delle lavoratrici e dei lavoratori che tutti i giorni ci mettono la faccia per mantenere un livello di qualità del nostro sistema sanitario regionale”.