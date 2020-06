Bologna. La Romagna lancia un sorriso per promuovere le sue coste e i suoi territori. Ha preso il via la campagna “In Romagna con il sorriso” che prebvede un investimento da 2,7 milioni, più 1 per l’estero. “Spiagge grandi come il nostro cuore”, “Mare aperto come i nostri abbracci”, “Terre sicure, come il nostro amore”: sono le dichiarazione d’affetto della Romagna per i suoi ospiti nell’estate post Covid-19.

La prima dichiarazione ha la voce e il volto di Paolo Cevoli (sul web ironico e sottile cantore della Romagna e dei suoi abitanti con “Romagnoli DOP”) protagonista dello spot in programmazione, dal prossimo 10 giugno, per sette settimane, in prime time su tutte le televisioni nazionali, il digitale terrestre e la tv satellitare.

Una panoramica a volo d’uccello sulla spiaggia con gli ombrelloni ben distanziati, l’Adriatico cristallino baciato da sole, il sorriso dei bambini di nuovo liberi di giocare e una suggestiva veduta dell’entroterra: immagini che restituiscono all’osservatore quello che è più mancato durante il lockdown. Un invito a tornare alla serenità e a quella propensione a sorridere che in Romagna è una regola di vita e coinvolge appena arrivati anche i turisti.

Lo spot si chiude con il messaggio “La Romagna è il sorriso degli Italiani” e l’immagine ufficiale coordinata delle spiagge romagnole per l’estate 2020, un bollino giallo recante il claim “In Romagna col sorriso” che campeggerà su cartellonistica, t-shirt, cappellini e altro materiale lungo i 110 km di Riviera Romagnola.

La campagna nazionale, promossa dalla Regione e realizzata da Apt Servizi Emilia Romagna e Visit Romagna, conta su un investimento complessivo di 2,7 milioni di euro e prevede complessivamente 2.600 passaggi tv nell’ambito dell’informazione e dei programmi di prima serata delle reti televisive, con la copertura al 90% degli oltre 22 milioni di spettatori adulti nella fascia 25-54. Prevista anche la veicolazione del messaggio sui canali digital di Mediaset e Sky e sui giornali quotidiani e periodici del Centro e Nord Italia.

E’ questo il primo lancio della più ampia campagna voluta dalla Regione Emilia-Romagna per rilanciare il turismo e promuovere le bellezze del territorio dopo il lockdown, per far conoscere le migliori mete turistiche, rilanciare vacanze attrezzate e sicure e riaprire così le porte a viaggiatori e vacanzieri di tutt’Italia. Dopo Cevoli a raccontare la regione altri testimonial di eccezione: Stefano Accorsi per ricordare le bellezze e le particolarità delle città d’arte, gli itinerari legati al cinema lungo la via Emilia, le suggestioni della Dolce Vita e poi tre fuoriclasse dello sport, Alberto Tomba, Stefano Baldini e Davide Cassani, nel ruolo di ambasciatori delle tante occasioni per vacanze attive.

La programmazione

Queste le reti televisive dove sarà possibile vedere la campagna col volto di Paolo Cevoli: le reti nazionali Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1 e Rete 4 e La7, il digitale terrestre (Rai News, Rai Movie, Rai Premium, TgCom24, La5, Mediaset Extra, Italia 2, Top Crime, Radio 101 Tv, Focus, canale 20 e Cine34) e la piattaforma satellitare con Sky (Sky Tg24, Sky Sport 24, Sky Meteo 24, Sky Uno/+1, Fox Life, Fox Crime, Crime Investigation, La Effe, National Geographic/+1, National Geographic Wild/+1, History Channel/+1, Lei/+1, Blaze, TV8, Mtv e Dove Tv).