Bologna. Ammontando ad oltre 300 mila euro le risorse messe a disposizione, con un nuovo decreto, dalla Regione per la realizzazione di documentari, racconti teatrali, esposizioni, ricerche sui protagonisti del 900. Sono finanziabili progetti e iniziative di dimensione sovralocale (in merito alla Legge regionale n. 3 del 2016) promossi da associazioni, fondazioni e istituzioni culturali, Comuni e Unioni di Comuni, per promuovere la memoria e la storia del ‘900. Le domande di contributo dovranno essere presentate dal 15 al 29 giugno, via web.

Finora, grazie alla legge sulla Memoria sono stati realizzati progetti su figure storiche, come “Le giornate del fioncino”, il pescatore di valle; racconti teatrali itineranti inseriti nel contesto di visite guidate come “L’ultimo autunno. L’eccidio di Marzabotto”; documentari didattici che riportano testimonianze, ne è un esempio quella di Ferruccio Lacci sulla strage nazista a Montesole. E poi siti e applicazioni dedicate a percorsi storici, come “Da Montefiorino alla linea Gotica”, fino a nuovi format di memoriale, come quello virtuale per i caduti della Prima Guerra Mondiale (PopHistory).

Il bando 2020, (che sarà pubblicato l’11 giugno a questo link) in continuità con gli anni precedenti, sostiene in particolare progetti e iniziative che si occupano della tutela e della conservazione dei documenti storici, della ricerca e della raccolta delle testimonianze, oltre alla valorizzazione dei luoghi della memoria.

Presentazione delle domande

Le domande di contributo dovranno essere presentate sulla piattaforma informatica Sib@c da lunedì 15 giugno alle ore 10, fino a lunedì 29 giugno 2020 alle ore 15. Per informazioni riguardanti i contenuti del bando e il funzionamento della piattaforma informatica durante il periodo di apertura dell’avviso sarà attivo l’indirizzo e-mail: infoSibac@regione.emilia-romagna.it.

I progetti presentati dovranno essere realizzati nell’anno solare 2020. Saranno ammissibili quelli che si concludano in data uguale o successiva alla data di scadenza dell’avviso. Saranno infine ritenute ammissibili le spese sostenute per la realizzazione del progetto nell’anno solare 2020.