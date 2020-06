Imola. Buone notizie, finalmente, per chi ama il cinema. La rassegna Rocca Cinema Imola, che vede in estate la proiezione di film nel cortile della Rocca sforzesca è ai nastri di partenza. E sarà l’unico schermo in città per gli amanti delle pellicole. Anche se dovrà essere montato tutto in sicurezza, quindi non tutti i posti saranno a disposizione.

Proprio l’8 giugno sono partiti i lavori di allestimento degli spazi del cortile, con l’avvio del montaggio dello schermo, del proiettore e delle file di sedie. Nei prossimi giorni, i vertici del settore Cultura del Comune incontreranno i rappresentanti di Start Cinema, la società che ha in gestione l’appalto per l’organizzazione della rassegna, per approntare tutte le soluzioni come indicato dalla nuova ordinanza del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, pubblicata sabato scorso, che detta i protocolli di sicurezza da seguire.

La previsione è di avviare la rassegna venerdì 26 giugno prossimo.