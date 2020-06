Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata agli alunni dalle dirigenti scolastiche di Direzione didattica e Istituto comprensivo di Castel San Pietro Terme.

Carissime alunne e carissimi alunni,

anche quest’anno così insolito e tormentato si avvia alla conclusione. Ci dispiace non avervi potuto salutare ed è stato molto triste non aver potuto permettere almeno un ultimo giorno di scuola agli alunni che concludono il loro ciclo e che si avviano verso nuove avventure ricche di conoscenze e magnifiche opportunità.

Per questo motivo siamo veramente molto grate al Sindaco del nostro Comune per la splendida opportunità offerta agli alunni e alle loro famiglie di utilizzare il “Giardino degli Angeli” per la realizzazione di quelle iniziative rituali, tanto richieste dai genitori delle nostre scuole, che consentiranno di “congedarsi” dagli amici e compagni di scuola, prima di partire per un nuovo percorso.

Siamo anche molto grate ai vostri genitori, che sono stati sempre al fianco della scuola permettendo, insieme a tutte le strutture del territorio, di creare una fantastica sinergia di sforzi per consentire a tutti gli studenti di seguitare a frequentare la scuola anche se “a distanza”.

Infine carissime alunne e carissimi alunni, siamo molto grate a voi, che rendete i nostri giorni più belli e che ci date la forza per lavorare anche nei momenti più faticosi.

Un caro saluto e buone vacanze a tutti!

(Le dirigenti di Castel San Pietro Terme Giovanna Chianelli e Silvia Palladini)