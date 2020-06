Era stata inaugurata il 7 dicembre 2019 e avrebbe dovuto concludersi a maggio 2020. Parliamo della grande mostra “ Etruschi . Viaggio nelle terre dei Rasna”. L’arrivo della pandemia ha interrotto il viaggio, congelandolo in attesa dell’evoluzione della situazione sanitaria. L’Istituzione dei Musei e il Comune di Bologna, hanno lavorato per prendersi una rivincita sul Covid 19. Obiettivo: riaprire l’esposizione e prolungarla. Obiettivo centrato. Sabato 6 giugno la mostra ha riaperto e rimarrà visitabile fino al 29 novembre 2020.

Un impegno profuso dalle Istituzioni bolognesi a fianco di Electa gratificato dalla disponibilità dei Musei prestatori dei materiali esposti provenienti da tutto il mondo. Fra questi Il British Museum di Londra, il Musée du Louvre di Parigi, il Musée Royal d’Art d’Histoire di Bruxelles, il Ny Carlsberg Glyptotek di Copenhagen e i Musei Vaticani.

La mostra

1.400 oggetti su una superficie espositiva di oltre 1000 mq, 60 i Musei ed Enti prestatori . L’esposizione conduce i visitatori in un itinerario attraverso le terre degli Etruschi e mostra come non esista una sola Etruria, ma molteplici territori che hanno dato esiti di insediamento, urbanizzazione, gestione e modello economico differenti nello spazio e nel tempo, tutti però sotto l’egida di una sola cultura, quella etrusca. Non c’è migliore metafora che quella del viaggio, per spaziare in un vasto territorio compreso tra le nebbiose pianure del Po fino all’aspro Vesuvio, attraverso paesaggi appenninici e marini, lungo strade e corsi fluviali. La prima parte del percorso offre un momento di preparazione al viaggio, facendo conoscere ai visitatore i lineamenti principali della cultura e della storia del popolo etrusco, attraverso oggetti e contesti archeologici fortemente identificativi. Così preparato, il visitatore può affrontare la seconda sezione, dove si compie il viaggio vero e proprio nelle terre dei Rasna, come gli Etruschi chiamavano se stessi. La mostra dialoga naturalmente con la ricchissima sezione etrusca del Museo Civico Archeologico, che testimonia il ruolo di primo piano di Bologna etrusca, costituendo, quindi, l’ideale appendice al percorso di visita dell’esposizione temporanea.

Accompagna la mostra il catalogo Electa con saggi introduttivi di Giuseppe Sassatelli, Vincenzo Bellelli, Roberto Macellari, Marco Rendeli, Alain Schnapp e Giuseppe Maria Della Fina; saggi dedicati alle singole sezioni di mostre; un approfondimento sui musei etruschi italiani e un importante apparato di schede dedicate alle opere in mostra.

Soddisfatti l’Assessore alla Cultura del Comune di Bologna Matteo Lepore, il Presidente e il direttore dell’Istituzione Bologna musei, Roberto Grandi e Maurizio Ferretti. I quali fra l’altro ringraziano i Musei prestatori per la disponibilità al prolungamento e Electa per l’accordo raggiunto e sottolineano come la grande mostra potrà essere un fattore importante anche per la ripresa del turismo culturale nella città felsinea.

L’esposizione è progettata e promossa da Istituzione Bologna Musei | Museo Civico Archeologico, in collaborazione con la Cattedra di Etruscologia e Archeologia italica di Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, realizzata da Electa e posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana.

Il progetto scientifico è a cura di Laura Bentini, Anna Dore, Paola Giovetti, Federica Guidi, Marinella Marchesi, Laura Minarini (Istituzione Bologna Musei | Museo Civico Archeologico) e Elisabetta Govi, Giuseppe Sassatelli (Cattedra di Etruscologia e Antichità Italiche Alma Mater Studiorum Università di Bologna).

Il progetto di allestimento è a cura di Paolo Capponcelli, PANSTUDIO architetti associati.

Durante il periodo della sospensione di apertura, l’esplorazione dei temi della mostra è proseguita online con iniziative digitali. Sulla pagina Facebook del Museo Civico Archeologico sono state presentate notizie e curiosità relative al mondo affascinante degli Etruschi e ai reperti esposti, mentre per il canale YouTube del museo Giuseppe Sassatelli, docente universitario e membro del comitato scientifico, ha curato un’introduzione al percorso espositivo.

Nell’ambito del festival multimediale #laculturanonsiferma promosso dall’Assessorato alla cultura e paesaggio della Regione Emilia-Romagna e coordinato dall’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, Lepida TV ha inoltre prodotto un documentario video alla scoperta della mostra con le archeologiche del museo Laura Minarini e Marinella Marchesi, trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma digitale www.lepida.tv e sul canale 118 del digitale terrestre.

Informazioni per la visita

La mostra è visitabile con orari di apertura rimodulati:

lunedì, mercoledì, giovedì h 10.00-19.00

venerdì h 14.00-22.00

sabato, domenica h 10.00-20.00

chiuso martedì non festivo

ultimo ingresso un’ora prima della chiusura.

Al fine di garantire la visita in sicurezza, vengono attuate le seguenti disposizioni:

acquisto del biglietto solo online tramite il circuito VivaTicket https://www.vivaticket.com/it/ticket/etruschi-viaggio-nelle-terre-dei-rasna/138252;

modalità di recupero biglietti prenotati:

per i possessori di biglietto open richiesta prenotazione senza costi aggiuntivi (tramite call center 051 7168807) o eventuale accesso diretto previa disponibilità posti

per i possessori di biglietto non open richiesta prenotazione a pagamento (tramite call center 051 7168807);

obbligo di indossare la mascherina durante la visita;

contingentamento in slot per l’ingresso frazionato dei visitatori;

predisposizione di percorsi distinti in entrata e in uscita;

dotazione di gel igienizzanti a disposizione dei visitatori.

Il tempo della visita è predefinito con un limite di 75 minuti.

É disponibile il servizio di audioguide, con sanificazione dei dispositivi dopo ogni utilizzo.

Il servizio di guardaroba non è disponibile (i visitatori sono pregati di presentarsi con il minimo di accessori personali, evitando bagagli, nonché borse e zaini voluminosi).

Il servizio di bookshop è attivo.

Per maggiori informazioni è consultabile il sito web etruschibologna.it.

Informazioni

Museo Civico ArcheologicoVia dell’Archiginnasio 2 | 40124 Bologna

+ 39 051 2757211

www.museibologna.it/archeologico

mca@comune.bologna.it

Facebook: Museo Civico Archeologico di Bologna

YouTube: Museo Civico Archeologico Bologna

