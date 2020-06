Castel San Pietro (Bo). Per noia e dopo essersi ubriacati, stavano danneggiando auto in sosta in via Risorgimento. I carabinieri hanno denunciato quattro giovani di origine marocchina di età compresa tra i 24 e i 26 anni, con precedenti di polizia, per danneggiamento di auto in sosta.

E’ successo il 9 giugno notte, quando i militari dell’Arma, impegnati nei servizi notturni di controllo del territorio, hanno sorpreso i quattro in via Risorgimento. Dei quattro soggetti, tre dovranno rispondere anche di soggiorno irregolare sul territorio nazionale perché si trovavano in Italia senza un regolare permesso di soggiorno.