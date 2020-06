Per il Comune di Imola e quello di Castel San Pietro sono confermate per il 2020 le stesse aliquote Imu del 2019, rimaste invariate dal 2014.

Inoltre, per tutti i dieci Comuni del Circondario “in vista della scadenza della prima rata Imu del 16 giugno, per evitare code e assembramenti ai patronati per il ritiro del modulo F24 compilato oppure in banca o in posta per il pagamento, la Giunta ha deliberato di concedere ulteriori 30 giorni (quindi fino al 16 luglio) per pagare l’imposta senza applicazione di sanzioni ed interessi”.

Per chi è tenuto al versamento della quota stato (codice tributo 3925) la scadenza rimane il 16 giugno. in base alle indicazioni della risoluzione ministeriale MEF n.5/DF del 8 giugno 2020.