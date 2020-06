Castel San Pietro (Bo). Unanimità dei gruppi di maggioranza e minoranza del consiglio comunale di Castello che giovedì 11 giugno, riuniti in modalità videoconferenza, hanno approvato un ordine del giorno condiviso riguardante “l’istituzione di una targa per le vittime del Coronavirus e per un momento di ringraziamento per tutte le professioni socio sanitarie, per i volontari che hanno collaborato per la gestione di questa pandemia”.

“Ringrazio i gruppi consiliari per questo ordine del giorno che riguarda un argomento che tocca tutti noi – ha detto il vicesindaco Andrea Bondi, che in questi mesi ha affiancato il sindaco alla guida del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, intervenendo al termine degli interventi dei capigruppo –. Da parte della giunta c’è la piena condivisione di queste proposte che arrivano con le firme di tutti i gruppi consiliari e, dunque, rappresentano appieno la volontà della nostra comunità. Nella prima commissione utile, tutti insieme cercheremo di individuare un luogo e un simbolo che siano significativi per ricordare le vittime del Coronavirus e non perderne mai più memoria. Per quanto riguarda il momento di ringraziamento, proponiamo di organizzarlo in apertura del prossimo consiglio comunale, previsto per il 30 giugno. Come comunità vogliamo ringraziare tutti i professionisti della sanità che hanno combattuto in prima linea questa battaglia e il mondo dell’associazionismo e del volontariato che sono stati un asse portante fondamentale in questi mesi, sempre presenti, attivi e operativi per dare una mano all’Amministrazione comunale nel dare risposte e sostegno ai cittadini”.

La seduta del Consiglio Comunale è visibile nel canale Youtube del Comune di Castel San Pietro Terme, cliccando sul link: https://www.youtube.com/user/comunecspt