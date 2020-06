“Fin dal primo momento dell’emergenza da Coronavirus le strutture sociosanitarie del territorio del circondario, al pari delle strutture ospedaliere, sono state sottoposte a misure restrittive. In particolare, la situazione delle Cra, ospitando persone anziane e non autosufficienti. Queste misure si sono rilevate efficaci ed efficente salvaguardando le persone. Finalmente con la nuova ordinanza regionale sarà possibile rivedere i propri cari”. Il commento è di Marco Panieri, segretario Pd, ringraziando gli operatori delle strutture, le famiglie per l’impegno nel accogliere e rispettare le misure e gli enti territoriali, in primis la Regione che si è adoperata per produrre i protocolli necessari.

“Non ci saranno abbracci stretti, di quelli che tolgono il fiato, ma visite con tutte le precauzioni del caso, che impongono una certa distanza per garantire la massima sicurezza delle persone più fragili. Saranno incontri emozionanti quelli tra figli e genitori ’rinchiusi’ da tre mesi nelle residenze per anziani. Era doveroso dare risposte alle famiglie e ai loro cari”, commenta la consigliera regionale Pd Francesca Marchetti, ha collaborato per le linee guida.