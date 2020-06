L’Informagiovani di Faenza ha creato una nuova app grazie alla collaborazione tra gli studenti dell Istituto “Oriani” e dell’Itp “Bucci”. E’ possibile scaricarla direttamente da Playstore, ed è frutto di un progetto di cooperative learning tra studenti che ha consentito a 14 di loro (9 dell’Istituto “Oriani” e 5 del “Bucci”) di mettere in pratica le loro ormai consolidate competenze tecniche e trasversali.

Coordinato dalla Coop Ricercazione, il progetto “Applichiamoci” ha infatti avuto come obiettivo quello di revisionare l’app di Informagiovani prodotta nell’anno precedente, applicandovi alcuni miglioramenti, soprattutto per quanto riguarda la grafica e l’utilizzo.

Lavoro, formazione, orientamento, tempo libero: sono questi alcuni dei temi che è possibile approfondire tramite l’app dell’Informagiovani, che vuole essere un ponte tra i ragazzi e le tante opportunità del territorio, a volte ancora poco conosciute, come quelle relative al volontariato europeo o a stage all’ester. Inoltre l’app vuole costituire un ponte tra il virtuale e il reale per fare conoscere gli spazi fisici dell’Informagiovani che ha sede in piazza Nenni (lun-ven ore 10-12 ,e il mercoledì dalle 15 alle 17 su appuntamento).

(Annalaura Matatia)