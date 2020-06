Ferrara. Ricambio la vertice della Copma, Silvia Grandi è la nuova pesidente della cooperativa ferrarese tra i leader nel campo della sanificazione ospedaliera e di grandi comunità. Ivan Greghi la affiancherà come vicepresidente. Grandi prende il testimone da Alberto Rodolfi, presidente della cooperativa di Ferrara dal 1980 al quale sono andati i ringraziamenti per la crescita e lo sviluppo di Copma negli anni.

Silvia Grandi, ferrarese, classe 1966 con una laurea in Economia e Commercio, è entrata in Copma con il ruolo di responsabile Ufficio Gare nel 1991. Negli anni ha ampliato le proprie responsabilità fino alla carica di vicepresidente che ha ricoperto per tre mandati. Recentemente Silvia Grandi è stata a capo del progetto di certificazione della divisione Copma Eco e dei progetti di Legalità che hanno valso alla cooperativa rispettivamente la certificazione Ecolabel per la divisione Eco e le tre stelle attribuite dall’Agcm all’azienda per gli elevati standard di legalità dimostrati. Progetti e riconoscimenti che confermano l’azienda tra i leader del mercato di riferimento.

Silvia Grandi sarà affiancata nel suo nuovo ruolo da Ivan Greghi. Centese, classe 1988, laurea magistrale in Giurisprudenza, con un Master di II livello in “Prevenzione della corruzione e contratti pubblici”, Ivan Greghi prima di entrare in Copma nel 2018 ha collaborato con prestigiosi studi legali e lavorato in aziende internazionali. Greghi è referente dell’ufficio Affari legali e generali occupandosi anche delle relazioni istituzionali di Copma.

“L’elezione di Silvia Grandi alla presidenza e di Ivan Greghi alla vicepresidenza sono garanzia di continuità nell’approccio al mercato e al contempo manifestazione evidente della ricchezza intergenerazionale presente in Copma”, si legge nel comunicato.

Copma Scrl è una società cooperativa attiva nel campo delle pulizie e della sanificazione degli ambienti in grandi comunità costituita nel 1971, con sede a Ferrara. Negli anni ha saputo qualificare e caratterizzare la propria attività con particolare riferimento al settore ospedaliero-sanitario. Oltre l’80% del proprio fatturato (circa 38 milioni di euro complessivi) deriva dalle attività di sanificazione in ambienti sanitari e ospedalieri.

La cooperativa ferrarese negli ultimi anni ha dato il via ad importanti investimenti in ricerca e sviluppo nel campo della sanificazione, sviluppando un nuovo Sistema di Sanificazione denominato Pchs, capace di garantire bassi e stabili livelli di germi patogeni presenti sulle superfici nosocomiali; in sostanza maggiori livelli di igiene nel tempo.