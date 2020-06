Fontanelice. Nella giornata del 18 agosto i vigili del fuoco sono intervenuti in via Severino Ferri, nelle vicinanze del municipio, per recuperare un pappagallo, un’Ara di pregio, fuggita al proprietario il giorno prima.

Il volatile si era rifugiato su di un albero molto alto. La squadra dei pompieri sul posto, dopo qualche tentativo, è riuscita a riprendere l’animale e a consegnarlo, in ottime condizioni, nelle mani del proprietario.