Imola. L’assemblea generale della Flc Cgil, convocata nel rispetto della normativa sulla salute e sicurezza per il contrasto al Coronavirus, il 17 giugno ha eletto segretario generale territoriale di categoria Davide Baroncini, che subentra ad Alessandra Loreti che lascia per motivi personali.

Baroncini, già in passato segretario della Cgil Scuola, ha ricoperto negli anni vari incarichi nell’ambito della Camera del Lavoro di Imola e attualmente è anche il segretario del Nidil territoriale.

“Ad Alessandra va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto con impegno in questi anni, prima alla Filcams e poi alla Flc – dichiara Mirella Collina, segretaria generale della Camera del Lavoro di Imola – e a Davide in nostro in bocca al lupo per il nuovo incarico”.

“Sono contento del nuovo impegno e cercherò di affrontarlo con il massimo delle mie capacità – afferma Baroncini –. Al tempo stesso non posso non essere preoccupato per questa congiuntura che richiede una grande attenzione per garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico, il tutto in un clima di estrema incertezza perché non si sa né quando, né come si rientrerà a scuola. Una situazione che richiederà buona volontà e impegno da parte di tutti”.