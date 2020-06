Castel San Pietro Terme (BO). Rizomedia rilancia la sua attività nel settore della comunicazione e annuncia un nuovo progetto: Birramedia. Si tratta di una testata giornalistica online regolarmente registrata che ha l’obiettivo di offrire un contributo all’informazione del territorio con focus su come affrontare le conseguenze della pandemia di Covid-19. A promuovere questo progetto è Rizomedia, agenzia di comunicazione fondata da giornalisti, con sede a Castel San Pietro Terme, nel bolognese.

Condividendo l’idea del progetto, gli attuali amministratori della pagina Facebook “Castel San Pietro dell’Emilia” hanno concesso gratuitamente l’utilizzo esclusivo della stessa alla redazione di Birramedia, che potrà così contare su una pagina locale già consolidata, con i suoi oltre 860 follower. La pagina dovrebbe cambiare nome in “Birramedia Castel San Pietro”, non appena Facebook autorizzerà il cambio.

Nei piani di Rizomedia la nuova testata Birramedia si concentrerà in modo particolare a supportare la comunità locale con informazioni sulla situazione generata dalla pandemia. Una volta superata questa fase si valuterà come proseguire. “Birramedia – dice Massimo Max Calvi, direttore responsabile e amministratore unico di Rizomedia – vuol essere un impegno che come Rizomedia ci sentiamo di offrire alla comunità in cui quasi tutto il nostro team è nato e cresciuto”.

Perché Birramedia? “La birra media – risponde Calvi – è per noi un simbolo di amicizia, è lo stare assieme alla fine di una settimana di lavoro, è fermarsi con gli amici e parlare, aggiornarsi sulle ultime notizie, godendosi un momento di bellezza e di condivisione. Tutto questo è stato messo in pericolo da un virus che ha evidenziato la fragilità del nostro sistema di vita. Noi vogliamo reagire a questo. Siamo agli inizi, ci stiamo ancora orientando, ma siamo qui, insieme alla nostra città”.

Birramedia è online all’indirizzo birramedia.net. La grafica del sito è per il momento essenziale ma nel tempo sarà resa più gradevole e completa: “In questa fase – conclude il direttore – vogliamo concentrarci sulla qualità e sull’affidabilità dei contenuti, redatti da giornalisti pubblicisti e professionisti. Poi penseremo al contenitore”.

Rizomedia

Rizomedia srl è una società fondata da giornalisti e professionisti della comunicazione, sul mercato da oltre 20 anni, che si sono uniti per offrire consulenze e servizi operativi a imprese, associazioni e personaggi pubblici.

Strategie di comunicazione e immagine, ufficio stampa e media relation, contenuti efficaci, eventi B2B, brand e corporate journalism; social media marketing e Seo; pubblicità, progetti multimediali (siti, video, foto, grafiche, ecc.) e formazione.

“Quanto vale la comunicazione d’impresa in un momento come questo? Secondo noi vale moltissimo, soprattutto se non è orientata alla vendita ed è centrata sui valori dell’imprenditore o del brand. Ma attenzione, perché il terreno dell’etica è minato. L’ordigno, meraviglioso quanto pericoloso, si chiama ‘coerenza’. Ogni azione comunicativa non può che camminare sulla rotta sicura della coerenza – spiega Massimo Calvi -. Una comunicazione smentita dal comportamento quotidiano o dalle scelte aziendali è destinata a venire smascherata nei mille canali comunicativi: una bomba pronta a scoppiare sulla reputazione dell’azienda e della sua leadership. Noi di Rizomedia siamo a disposizione per consulenze e attività operative destinate ai media e, in generale, a tutti i portatori di interesse”.