Imola. Ritorna il cinema alla Rocca. Da venerdì 26 giugno al via la rassegna “Rocca cinema Imola” che ci accompagnerà fino al 6 settembre, promossa dal Comune e gestita da Start Cinema, la società che ha in gestione l’appalto per l’organizzazione della rassegna.

Si parte venerdì con “I Miserabili“, miglior film francese dell’anno. Lungometraggio d’esordio di Ladj Ly, in cui il regista francese torna a parlare di temi a lui cari come periferia multietnica. A seguire sabato 27 “Hammamet”, il film di Gianni Amelio sulla vicenda umana e politica di Bettino Craxi. Domenica 28: “Cena con delitto”, il thriller di Rian Johnson.

Sfoglia tutto il programma >>>>

Le modalità

Gli acquisti online sono possibili dal 25 giugno. In alternativa e subordinata ai posti rimanenti: dalle ore 20 alle ore 21 del giorno dello spettacolo, acquisto e ritiro del biglietto presso la biglietteria del Cinema Osservanza in via Venturini 18. Apertura Rocca ore 20, inizio proiezioni ore 21.30.

TARIFFE 2020: Intero: € 6,00 / Ridotto: € 5,00

RIDUZIONI: Over 65, under 14, studenti universitari, titolari di Card Cultura, titolari di Card cultura junior (fino a 20 anni), titolari di tessera Touring Club, titolari di YoungER Card, titolari di abbonamento alla Stagione di Prosa 2019/2020 del Teatro Stignani, possessori dell’applicazione Appu Imola.

VENERDI’ PROMOZIONE FAMIGLIE (dal 3 luglio al 21 agosto): Ridotto di € 5,00 per tutti.

MODALITA’ DI ACCESSO: prevendita on-line dal sito www.roccacinema.it attraverso la piattaforma di Vivaticket, fino alle ore 20. A titolo di commissione, Vivaticket, società che gestisce il servizio, richiederà un importo pari a € 1,00 sul prezzo del biglietto. In caso di annullamento per maltempo i biglietti acquistati in prevendita online saranno rimborsati ad eccezione della commissione di € 1,00 di Vivaticket.

OMAGGIO SOGGETTI CON DISABILITA’ MOTORIE con prenotazione obbligatoria da inviare tramite mail a info@roccacinema.it o telefonando al n. 349 516 2425 fino alle ore 20.00. Per l’accompagnatore è previsto il biglietto ridotto.

In caso di interruzione della proiezione a causa di maltempo, non si potrà effettuare il rimborso del biglietto.

Si potrà accedere alla Rocca da due ingressi: i titolari dei biglietti dalla fila A alla fila N, accedono dall’ingresso dal Ponte levatoio (P.le Giovanni dalla Bande Nere). I titolari dei biglietti dalla fila O alla fila EE, accedono dall’ingresso laterale della Rocca (Viale Saffi – CUP).

All’interno dell’arena non sarà disponibile il servizio bar e i film verranno proiettati senza intervallo.

Per informazioni: 349.5162425 – info@roccacinema.it – Fb@RoccaCinemaImola – www.roccacinema.it