Imola. E’ ripartito nell’area commerciale “Ortignola” in via Fanin 7 ad Imola, il mercatino dei produttori agricoli, promosso dalla Cia (Confederazione italiana agricoltori Imola) e proseguirà tutti i giovedì pomeriggio, sicuramente fino al 12 novembre, con possibile prolungamento fino al periodo natalizio. Attualmente l’orario di svolgimento è dalle 16.30 alle 19m ma subirà cambiamenti stagionali. Il mercatino si svolge nel rispetto delle norme sanitarie anti covid indicate e richieste dalle autorità competenti, in particole per i clienti è obbligatorio l’uso della mascherina, il rispetto degli orari ed evitare assembramenti.

E’ confermata la peculiarità di questo mercatino, di essere di produttori agricoli locali con prodotti sani, freschi e buoni. Vasta proposta di frutta, verdura, ricotta e formaggi di pecora e capra, confetture, miele.

Per informazioni: 0542.646111 – 339 2288917