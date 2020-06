Mordano. Un carabiniere di 48 anni, capo equipaggio del radiomobile di Imola, è stato travolto da un’Alfa 159 sulla quale stavano fuggendo, verso le 4 del 29 giugno, alcuni ladri che avevano tentato poco prima un furto a un bar a Fusignano in provincia di Ravenna. Dopo aver forzato una vetrata, i malviventi hanno rubato alcune stecche di sigarette ma poi probabilmente, essendosi accorti che qualcuno li aveva visti e aveva dato l’allarme, sono scappati in auto a tutta velocità.

Subito si sono mobilitati i carabinieri della zona, compresi quelli dell’Imolese, per tentare di fermare la loro folle corsa. Alla vista di una “gazzella” della pattuglia dei militari di Imola che avevano preparato un posto di blocco tra via Lughese e via Cavallazzi intimando loro di fermarsi, la vettura si è mossa in modo strano. Prima ha lasciato che due dei quattro passeggeri aprissero le portiere fuggendo nei campi. poi subito dopo l’autista e l’uomo seduto accanto hanno ripreso a tutta velocità la corsa, investendo il militare.

Il carabiniere 48enne ha riportato un trauma cranico, la lussazione della spalla destra e la microfrattura di una vertebra. E’ stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna dove, in un primo momento, è stato messo in prognosi riservata Fortunatamente, nel pomeriggio, le sue condizioni sono migliorate e ora resta sempre ricoverato nel nosocomio bolognese dove appare non più in pericolo di vita.

Resta l’immensa gravità dell’atto commesso dai due malviventi in auto che, fino al tardo pomeriggio del 29 giugno, sono ancora ricercati per tentato omicidio.

La macchina che ha forzato il posto di blocco è stata rubata il 26 giugno a Imola, appena tre giorni fa. L’Alfa 159, è stata poi ritrovata a metà della mattinata del 29 giugno incendiata, in via Rivani, a Bologna. Sul posto, sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco.

Evidentemente i due ladri sono professionisti senza alcun scrupoli e hanno cercato di far sparire la maggior parte delle prove. Tuttavia i militari sono ancora al lavoro su alcune immagini delle telecamere di sorveglianza piazzate fra il Ravennate e il Bolognese per ricostruire i movimenti della banda.

Messaggi di auguri di pronta guarigione al militare dell’Arma ferito e di pene severe per i delinquenti sono arrivati dalla presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini e dal consigliere regionale imolese della Lega Daniele Marchetti.

Il Commissario straordinario al Comune Nicola Izzo ha voluto “testimoniare la mia personale vicinanza e quella della città di Imola per il ferimento del carabiniere vittima di un gesto criminale di inaudita violenza. L’Arma nella sua consueta attività a difesa della convivenza civile paga ancora una volta il tributo per il suo sacrificio. Esprimo un affettuoso augurio affinché il militare possa guarire al più presto. Con stima, considerazione e affetto”.