Faenza. Nascerà all’interno del “Rifugio del cane” di via Plicca a Faenza un nuovo parco a 6 zampe, un’area verde in cui ci si potrà svagare e divertirsi in maniera stimolante con i nostri amici a 4 zampe. Frutto di un’idea di Enpa Faenza, che ha istituito un’apposita raccolta fondi, con la collaborazione della Bcc ravennate forlivese imolese e dell’associazione Ginger, il parco vuole essere un’area creata per il divertimento, ma anche per l’educazione del cane. Cosa resa possibile grazie all’installazione di strumenti specifici, giochi utili e ostacoli che possano aiutare a migliorare l’autocontrollo, la sicurezza e la coordinazione, rafforzando così il rapporto di fiducia e intesa tra cane e padrone.

Una zona verrà adibita a gioco-palestra, volta ad aiutare i cuccioli ad avere esperienze insolite, superando incertezze e difficoltà, assieme a panchine, una fontana, una piccola piscina per fare rinfrescare i cani in estate, un gazebo e tanti attrezzi di gioco-lavoro.

Per ulteriori informazioni contattare Enpa, sezione di Faenza, allo 0546.661203(il martedì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 9.30 alle 11.30), alla mail faenza@enpa.org, oppure seguendo il “Rifugio del cane” sull’omonima pagina Facebook o sul sito internet www.rifugiodelcanefaenza.org.

(Annalaura Matatia)