Imola. Dopo i tempi del Coronavirus durante i quali l’attività dell’autodromo si è fermata riprendendo poi per parecchi giorni di test della Lamborghini, ora il Commissario Straordinario Nicola Izzo con i poteri della giunta ha approvato il calendario delle gare nel circuito del Santerno per luglio e agosto. Non figura il ritorno del Gp di F1, ormai davvero molto difficile, avvolto ancora nel mistero e che comunque se dovesse arrivare attraverso una minima speranza si terrebbe in settembre.

Ecco il calendario per luglio: il 1° test tecnici auto Ferrari, dal 3 al 5 luglio Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, il 9 e il 10 riprese video vetture stradali, l’11 e il 12 Gruppo Peroni 1° Racing Weekend, dal 17 al 19 gara ciclistica, il 20 e 21 test tecnici vetture stradali e dal 23 al 26 GT World Challenge Europe.

Per quanto riguarda agosto il 4 e il 5 test tecnici vetture stradali, l’11 e il 12 test tecnici moto, dal 21 al 23 Porsche Cup Suisse, il 25 corso guida sicura vetture stradali e dal 28 al 30 Aci 1° Racing Weekend.