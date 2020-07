Imola. “Il destino è quel che è” è il tema di un corso online proposto dal business trainer Girolamo Asta in programma giovedì 23 luglio alle ore 17. L’iscrizione è obbligatoria >>>>.

“Puoi scegliere di darti obiettivi di valore e puoi decidere di allenare pensieri e comportamenti per raggiungerli. Scopri come fare, tenendo presente che ogni problema è un’opportunità con gli abiti da lavoro”, Asta racconta così questo appuntamento formativo. “Cosa devono fare un imprenditore o un professionista? Individuare un obiettivo specifico e realizzarlo con la strategia più efficace. E un business cach che li affianca, cosa deve fare? Aiutarli ad individuare il processo che permetta questa connessione…”.

Ci sono situazioni nel mondo in cui scegliere è davvero difficile, se non impossibile, “tuttavia, se stai leggendo la descrizione di questo mini corso, è molto probabile tu appartenga a quella parte di essere viventi che una scelta, in effetti, può sempre averla. E che, attraverso le scelte e le decisioni, può veramente determinare il corso del proprio destino, personale, professionale, imprenditoriale… Ebbene, anche lo scegliere un orizzonte, un traguardo, uno specifico risultato, è un’arte, una abilità che può essere allenata. È sufficiente sapere come fare… Come fare per trasformare una situazione del momento in una desiderata, come definire un ‘Obiettivo ben formato’, come impostare un ‘Piano d’Azione’ per perseguirlo e come fare a verificarne il raggiungimento”.

In questo mini corso verrà trasmessa una prima impostazione per sviluppare un proprio progetto, un qualcosa da realizzare non affidandosi al caso, al calcolo delle probabilità… ma definendo un percorso strutturato, pianificato e, soprattutto, misurabile, verso la realizzazione di un desiderio e di una necessità. “Sempre di più, nessuna forma di business può essere affidata alla casualità o, men che meno, ai comportamenti di altri o alle contingenze del contesto. Occorre, invece, avere consapevolezza di pensieri, convinzioni, strumenti e strategie che occorrono per comporre la giusta ricetta.

Programma

✓ Desideri e obiettivi

✓ Trova il tuo “Perchè”

✓ La Mappa verso il tuo scenario futuro

✓ Il successo come conseguenza

✓ Iceberg e meta-programmi

✓ Il piano d’azione