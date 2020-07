NOME: Il Quintalino ristorante pizzeria

SEDE: Via Nilde Iotti 34 – Sesto Imolese (Imola)

CHI SIAMO: Facciamo ristorazione da anni, cucina tipica regionale.

TIPO DI ATTIVITA’: Cucina tipica regionale, pizza, pesce, mediterranea. Specialità Catalana e Paella.

MODALITA’ DEL SERVIZIO: In questo periodo cuciniamo da asporto o con consegna a domicilio. Telefonare per la prenotazione. In caso di ritiro diretto si entra uno alla volta con guanti e mascherina o aspettando in macchina. Comunque continueremo anche l’asporto a domicilio con l’aggiunta di 1 euro a consegna a Sesto Imolese sotto i 30 euro di spesa e 3 euro fuori Sesto e campagna sotto i 60 euro di spesa.

AMBITO TERRITORIALE DI CONSEGNA: Sesto Imolese, Imola e zone limitrofe

TIPI DI PAGAMENTO: A domicilio in contanti o con bancomat e carta di credito al ristorante.

Guarda le nostre offerte: https://www.facebook.com/ilquintalino/



PROGETTI IN ESSERE:

Prenotazione per pranzo

CONTATTI

Tel: 0542.76582 – Facebook: https://www.facebook.com/ilquintalino/

EVENTUALI NOTE: Pasta e dolci fatti a mano