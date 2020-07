NOME: Poliambulatorio Zappi Bartalena

SEDE: via Cogne 4 – 40026 – Imola (BO).

CHI SIAMO: Il Poliambulatorio privato Zappi Bartalena, Centro Medico Diagnostico vuole porsi come un punto di riferimento territoriale per una ampia gamma di attività sanitarie. L’obbiettivo primario è la salvaguardia della salute mediante test diagnostici utili alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla eventuale terapia. Il Poliambulatorio riunisce in un’unica struttura le competenze e le attrezzature per dare risposte di tipo diagnostico nel più breve tempo possibile con lo scopo di conseguire la soddisfazione di chi si rivolge al Centro attraverso l’offerta di servizi efficienti e di alta specializzazione.

TIPO DI ATTIVITA’: Diagnostica per immagini, servizi di Ragiologia (la sala Radiologica del centro è equipaggiata con un sistema di Computed Radiography – Radiologia Computerizzata – Orex ACLxy, frutto del progresso tecnologico di questi ultimi anni), servizio di Risonanza magnetica con apparecchiatura Siemens Magnetom Essenza di ultima generazione, servizio di Diagnostica ecografica (il centro dispone di tre ecografi digitalizzati di ultima generazione), servizio di Densitometria ossea dexa, Punto prelievi (il centro è in grado di eseguire tutti gli esami emato chimici del prontuario del servizio sanitario nazionale, in quanto affiliato ad un laboratorio accreditato), Check up medici, Screening ecografico di base, Screening densitometrico completo, Screening internistico, Screening cardivascolare, Screening ginecologico, Screening tiroideo, Attività ambulatoriali (visite specialistiche e servizi di Medicina interna generale).

MODALITA’ DEL SERVIZIO: l’utente può essere inviato al Centro dal proprio Medico di famiglia o dal Medico specialista oppure accedere spontaneamente per proprie esigenze personali.

CONTATTI: telefono: 0542.011728 – 0542.42011 – 0542.643911, fax: 0542.010274, email: zappibartalena@email.it, sito internet: https://www.zappibartalena.it/