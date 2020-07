NOME: “Sul Bacino” ristorante e pizzeria

SEDE: Via Martiri della Libertà, 69 – 48024 Massa Lombarda (RA)

CHI SIAMO: siamo un ristorante pizzeria con un menù ricco di piatti di ogni genere, dal pesce fresco alla cucina tradizionale e romagnola, alla pizza in 3 differenti impasti.

Il locale offre ampie aree interne ed esterne adatte per ogni occasione. Le spaziose verande esterne sono immerse in un suggestivo parco, con vista piscina e area bimbi.

TIPO DI ATTIVITA’: ristorante, pizzeria, piscina. Servizio al tavolo, da asporto e a domicilio.

MODALITA’ DEL SERVIZIO: asporto “take away” previo prenotazione telefonica, servizio a domicilio tutti i giorni, servizio al tavolo.

TIPI DI PAGAMENTO: Pos, Satispay, contanti, anche Paypal

CONTATTI: telefono 0545.971730 – Cellulare (anche whatsapp) 393.8887394 – Email: sulbacino@teknosoluzioni.it

Sito: https://www.sulbacino.com/

Facebook: https://www.facebook.com/RistoranteSulBacino/

Instagram: https://www.instagram.com/ristorantesulbacino/

AMBITO TERRITORIALE DI CONSEGNA A DOMICILIO: Massa Lombarda e comprensorio, raggio di circa 15 km secondo i minimi di spesa.

MENU DA ASPORTO >>>>

MENU AL TAVOLO (CLASSICO) >>>>

MENU AL TAVOLO ROMAGNA >>>>