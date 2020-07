Imola. Maria Teresa Donattini e Andrea Neri sono stati riconfermati rispettivamente direttore amministrativo e direttore sanitario dell’Ausl di Imola. Il direttore generale Andrea Rossi, anch’egli riconfermato alla guida dell’Ausl di Imola, ha affidato loro tali importanti incarichi.

Una conferma per entrambi, la dott.ssa Donattini, direttore amministrativo dell’Ausl di Imola dal 2017, che garantirà inoltre le funzioni di Direttore del Dipartimento Amministrativo e Tecnico. E il dott. Neri, direttore sanitario da gennaio 2019, che manterrà protempore anche le funzioni, dell’UOC Cure Primarie e della Direzione Medica di Presidio.

“Una scelta dettata dall’alta professionalità e dalla stima che mi lega ad entrambi – dichiara il direttore generale – Due professionisti esperti, che conoscono bene la nostra realtà e che si sono distinti in abilità e competenza in questi anni e nella situazione emergenziale dei mesi passati. Si suole dire che le azioni che vengono compiute in tempo di crisi riflettono le competenze, i valori ed il vero carattere di ognuno. Chi si comporta bene sotto pressione è dunque in grado di guidare l’organizzazione ed uscire completamente dall’emergenza; questo è l’auspicio per questi nuovi anni di mandato. Desidero quindi ringraziarli per avere accettato gli incarichi, certo che si dimostreranno ancora collaboratori essenziali per il raggiungimento degli obiettivi dei prossimi mesi e dei prossimi anni”.