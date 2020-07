Faenza. Dalla musica all’arte, dai laboratori alle cene sotto le stelle: l’estate del complesso ex Salesiani di Faenza sarà più viva che mai per accogliere i cittadini in piena sicurezza e regalare alla comunità momenti di spensieratezza e divertimento. Ricco il calendario delle iniziative, che si svolgeranno per tutta l’estate negli ampi spazi del complesso di Faventia Sales, coinvolgendo le attività ospitate negli ex Salesiani, come la Scuola di musica “Giuseppe Sarti”, la scuola di disegno “Tommaso Minardi”, E-workafè e il Mens Sana.

La Scuola di musica Sarti propone numerosi eventi martedì 7 luglio. Si comincia alle 18.30 nei locali della scuola con il MozArt Party, nell’ambito del progetto regionale MozArt #Bethemusic. Grazie a questo evento la scuola vuole offrire a ragazzi e bambini la possibilità di sperimentare la produzione e l’elaborazione dei suoni in maniera veloce con l’ausilio di un docente.

Nella corte interna del Complesso, dalle 18.30 alle 19, ci sarà anche l’esibizione di Children’s music laboratory dal titolo “Canoni e canti in tondo”.

Nella chiesa del complesso degli ex Salesiani, dalle 19 alle 20, arriva “The Sound of Poetry” con Ilaria Boffa, Michele Donati, Lorenzo Franceschini, Martina Campi e Mario Sboarina.

Intrattenimento nella piazzetta del parcheggio con Sarti Live Music, dalle 20 alle 21 e dalle 22 alle 23, con concerti pop rock, insieme alla band di Lugo dell’Istituto Malerbi.

La musica prosegue nella chiesa del Complesso, dalle 21 alle 21.30, con “Il Gigante Egoista” di Wilde, diretto da Jacopo Rivani con l’Orchestra S@rti Ensemble, voce narrante Teresa Federici e musiche di Danilo Comitini.

Anche la Scuola di disegno “Tommaso Minardi” partecipa alle iniziative del 7 luglio con diversi appuntamenti a partire dalle 19. Nel porticato del parcheggio c’è l’Artist Market di Fosca Boggi. Inoltre, nell’area vicino alla Scuola di disegno ci sarà la pittura live con Mirco De Nicolò.

“Fagiolino contro il Mago CarognaVirus” è il titolo dello spettacolo, a cura di L’atelier delle figure/Scuola per burattini e contastorie e realizzato da docenti e allievi della scuola, che andrà in scena dalle 19 alle 19.45. Tutta l’area sarà infine colorata dagli elaborati degli studenti della scuola.

Faventia Sales sarà anche la cornice di alcuni appuntamenti di “InTempo”, rassegna di musica colta che accompagnerà l’estate faentina in attesa della nuova stagione del Teatro Masini musica.Tanti gli appuntamenti in programma, tutti alle 21, in diversi luoghi della città. A completare il programma della serata ci sono poi la presentazione dei progetti di Contamination Lab e l’apertura del Mens Sana con aperitivi e cena (prenotazioni al numero 345.7686149).

Infine, per gli sportivi saranno a disposizione gli spazi della palestra Overcome Sporting Club che per l’occasione chiuderà alle 22; inoltre , E-workafe organizzerà quattro esperienze culinarie internazionali con “Cene sotto le stelle”(7-21 luglio,4 -25 agosto), rispettivamente con menù giapponese, argentino, spagnolo e nostrano . Per le quattro cene è necessaria la prenotazione ai contatti 0546.681877 o 339.1388759.

(Annalaura Matatia)