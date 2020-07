Imola. La candidata sindaca Carmen Cappello incontrera i cittadini di Sesto Imolese mercoledi 8 luglio alle 20, nel Centro civico Palinsesto.

Al centro dell’incontro pubblico, dal titolo “I problemi della frazione”, ci saranno le problematiche di Sesto Imolese e i temi piu importanti che stanno a cuore ai cittadini della frazione, i quali avranno la possibilita di discuterne direttamente con la candidata civica. Tra questi temi, si parlerà sicuramente della palestra della scuola e della squadra di calcio di Sesto.

Le Amministrazioni passate, troppo spesso non si sono occupate delle frazioni come avrebbero dovuto, per cui, con questo incontro, l’intento di Carmen Cappello è prima di tutto quello di ascoltare i residenti, i loro stati d’animo, le loro esigenze, e costruire un programma elettorale che metta al centro anche le frazioni e i loro bisogni. Si ricorda che, a causa delle misure contro la diffusione del Covid-19, i posti sono limitati. La sala avrà una capienza massima di 80 persone.

Il comunicato stampa che dà la notizia dell’iniziativa di Carmen Cappello arriva da Italia Viva e viene riportato che per informazioni ci si può rivolgere direttamente a Giovanna Cappello o Matteo Martignani, coordinatori circondariali del partito che ha come leader nazionale Matteo Renzi. Se si andrà avanti di questo passo, diventerà assai difficile far passare la candidatura a sindaco di Carmen Cappello come civica in quanto sostenuta chiaramente da un partito, sia che si presenti con il proprio simbolo alle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre o in una lista civica con rappresentanti riconoscibili chiaramente come rappresentanti di Italia Viva.