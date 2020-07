Imola. “Mi metto in proprio (tra eccitazione e paura)” è il tema della nuova proposta corsuale del business trainer Girolamo Asta in programma giovedì 23 luglio alle ore 17. L’iscrizione è obbligatoria >>>>.

Un incontro dedicato ad imprenditori e liberi professionisti che vogliono avviare una nuova attività, ma utile anche a chi ha già un’attività avviata al fine di ottenere migliori risultati di business.

“La dimensione lavorativa è per tutti noi qualcosa che impatta direttamente sulla qualità della nostra vita – afferma Asta -, andandosi ad innestare su tutte quelle dimensioni interiori ed emotive che influenzano il nostro stato d’animo: autostima, percezione di efficacia, aver preso le decisioni giuste, cosa penseranno gli altri di me, ecc… In questo periodo, in particolare, molte persone si trovano a dover fare scelte che obbligano ad un vero e proprio scardinamento, cioè ad una uscita dai riferimenti abitudinari e tranquillizzanti”.

Oggi più che mai non vi è più la certezza del posto di lavoro come dipendenti, purtroppo molti il lavoro lo hanno già perso e le previsioni per il prossimo futuro non sono certo rosee. Le logiche imprenditoriali e gestionali sono cambiate sia per chi non si arrende e pensa di aprire un’attività in proprio, sia per chi ha già una professione avviata.

“Attraverso le scelte e le decisioni si può veramente determinare il corso del proprio destino, personale, professionale, imprenditoriale. Anche lo scegliere un orizzonte, un traguardo, uno specifico risultato, è un’arte, una abilità che può essere allenata. Come fare per trasformare una situazione del momento in una desiderata, come definire un ‘Obiettivo ben formato’, come impostare un ‘Piano d’Azione’ per perseguirlo e come fare a verificarne il raggiungimento. In questo mini corso ‘ possibile ricevere una prima impostazione per un progetto professionale e imprenditoriale, per qualcosa da realizzare non affidandosi al caso, al calcolo delle probabilità… ma definendo un percorso strutturato, pianificato e, soprattutto, misurabile, verso la realizzazione del proprio desiderio e della propria necessità”.

PROGRAMMA

✓ Definire l’obiettivo: dal desiderio alla realizzazione imprenditoriale

✓ Mappare le Risorse a disposizione

✓ Formulare un piano d’azione

✓ Validare la struttura progettuale: opportunità e minacce

✓ Fare promozione e networking

✓ Individuare gli indicatori di misurabilità sui risultati

✓ Monitorare lo sviluppo del progetto

✓ Celebrare il successo!

Iscriviti ora >>>>