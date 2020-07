Imola E’ ai nastri di partenza il CCC (Contagio Culturale Creativo) Festival di Estro, lo spazio ricreativo e culturale che si trova in pieno centro storico.

Le persone che animano Estro, in un comunicato stampa, pensano che “oggi, dove il contagio è uno dei temi ricorrenti, sia necessario espanderlo anche all’ambito artistico culturale, un contagio che assume un’accezione positiva. Quella cultura e quelle arti che hanno sostenuto tante persone durante il lock down può ora tornare a vivere in presenza, pur nei limiti previsti dalle norme antiCovid, per recuperare un po’ di umanità, per sentire di nuovo, seppur a distanza, il calore dei corpi degli altri. Un festival estivo che diventa un grande contenitore di eventi e laboratori per tutte le età da luglio a fine settembre. Crediamo che ci sia davvero bisogno di nutrirsi di cultura per poter recuperare un contatto con sè stessi, per recuperare lo stare insieme che per tanti mesi non ha avuto modo di esistere. Disintossicarsi per qualche ora dagli schermi, dall’on line per poterci essere con il corpo presente, per lasciarsi attraversare da quelle emozioni che a distanza non si possono provare. Recuperare sguardi e parole alla luce del sole. Raccontare, elaborare e ricostruire sé stessi dopo i mesi in cui ci si è privati del nutrimento che solo lo stare con le persone può dare. Eventi e attività per tutte le età per dipingere insieme, esprimersi con la musica, il canto, la danza, il teatro. Essere ascoltati. Fare anche solo due chiacchiere. Ciascuno ha la propria storia e ciascuno ha diversamente vissuto i mesi di chiusura, ma la parola chiave per noi di Estro è da sempre accoglienza. Il tempo di stare. Il tempo di ascoltare. Il tempo di pensare. Il tempo di prendersi tempo per godere di ciò che ci fa stare bene. Ogni giorno della settimana, a parte la domenica che siamo chiusi, ci sarà un tema e una proposta di eventi”.

PROGRAMMA della settimana in corso.

MERCOLEDì 8 LUGLIO alle 20 “A volte le parole non bastano”, performance di teatro, danza, musica, liuteria a cura degli artisti di Estro. Un particolare omaggio a Ennio Morricone. Riservato ai soci Arci.

VENERDì 10 LUGLIO alle 19 Estrolice/ Irene de Bartolo – concerto di Apra Celtica

SABATO 11 LUGLIO alle 18.30 Festa anni’90 / Estro young community Dj set e aperitivo e premi per chi si veste a tema.

In generale sono previsti, nell’arco della settimana, i seguenti appuntamenti:

LUNEDì ESTRO ATELIER – Mostre e Arti Visive Dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

MARTEDì BOOK-IN PROGRESS – Serata dedicata alla nostra biblioteca interna Dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

MERCOLEDì ARTE LIVE – Libri, Arte & Performance in occasione di Imola shopping night. Dalle ore 20 alle ore 22.30.

GIOVEDì INTORNO AL BAOBAB – Teatro, letture e spettacoli per bambini e ragazzi. Dalle ore 18 alle ore 19.

VENERDì ESTRO LIVE – Musica dal vivo. Dalle ore 19 alle ore 24.

SABATO ESTRO YOUNG COMMUNITY – Serate a tema dedicate ai più giovani. Dalle ore 18 alle ore 24.