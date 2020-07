Imola. Il 6 luglio Area Blu ha fatto effettuare un intervento di pulizia nel tratto di portico in via Emilia all’angolo con via Appia. L’intervento è stato eseguito a seguito della segnalazione di una situazione di degrado in corrispondenza delle impalcature presenti, nell’area interessata dai lavori di consolidamento del palazzo comunale.

In questa area erano stati posizionati dei pannelli per rendere più gradevole la zona di cantiere, che tuttavia avevano creato un’area nascosta utilizzata in modo non decoroso, con conseguente presenza di sporcizia e odore sgradevole.

È stato pertanto necessario, in accordo con gli esercenti della zona, rimuovere i pannelli per evitare nuovamente la creazione di spazi interclusi in cui risulti difficile una adeguata pulizia. Sono state inoltre installate delle reti per impedire ai piccioni l’accesso alla zona dell’impalcatura. Nei prossimi giorni verrà eseguita una sanificazione approfondita della zona.