Castel San Pietro (Bo). L’Estate Castellana entra nel vivo l’8, 9, 10 e 11 luglio con quattro nuovi appuntamenti all’insegna di cibo e cultura, che invitano alla scoperta del territorio insieme ai suoi ristoranti e attività che sono stati penalizzati nel periodo dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Mercoledì 8 alle ore 20,30 si torna nella suggestiva ed elegante atmosfera del ristorante Gastarea (viale Terme 1058/A) per l’evento “C’è Alberto Forchielli, adesso sono cavoli nostri”, incontro con l’autore, economista e commentatore televisivo che presenterà le sue recenti pubblicazioni fra cui il libro “Che figata la quarantena, ma adesso sono cavoli nostri”, organizzato in collaborazione con Officine Passo Passo, Bacchilega Cooperativa di giornalisti e Libreria Atlantide. E’ obbligatoria prenotazione per la cena al numero 051 6943051.

Giovedì 9 alle ore 21,30 appuntamento nella splendida location dello Zenzero Blu (viale Terme 1113), per la sfilata di moda “Color Fashion Night” che presenterà le più innovative e colorate proposte moda di quest’estate, a cura di EB Abbigliamento, Equipe Vittorio e Alchimie d’Epoca. I posti sono limitati. Per prenotare un tavolo per la cena telefonare al numero 051 941492.

Venerdì 10 alle ore 20,30 sarà l’accogliente ristorante Il Giardino (viale Terme 1010) a ospitare la serata musicale Rhythm’n’Blues e Boogie Woogie con i “Martini and the Olives”. La serata è aperta a tutti gratuitamente, mentre è obbligatoria la prenotazione per la cena al numero 051 941101 oppure 366 4158250.

Sabato 11 da non perdere “Tramonto e calanchi sulle colline di Varignana”, seconda camminata in compagnia “alla scoperta di percorsi inconsueti e sapori non scontati”. Il ritrovo è in piazza Nazario Sauro a Varignana alle ore 17. Si cammina per circa 8 km e a seguire si può andare a cena presso il ristorante Terantiga con prenotazione obbligatoria e posti limitati.

Le camminate sono gratuite, i momenti enogastronomici sono facoltativi e a pagamento. E’ comunque obbligatorio prenotare e comunicare i nominativi di tutti i partecipanti, indossare la mascherina e rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro.

Per info sul programma, costi e prenotazioni: Associazione Turistica Pro Loco Castel San Pietro Terme APS – Via Ugo Bassi 19 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO) – Tel. 051 6951379 – e-mail info@prolococastelsanpietroterme.it